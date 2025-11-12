Delhi Blast: दिल्ली धमाके के दूसरे दिन भी बस्ती में रहा हाई अलर्ट, प्रमुख मंदिरों में बढ़ाई गई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, बस्ती। राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम को हुए बम धमाकों के दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रही। जनपद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कमर कस ली है। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों, प्रमुख शापिंग माल क्रिसेंट और संवेदनशील सरकारी भवनों और प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़े पैमाने पर पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन के निर्देश पर मंगलवार को दिन भर सघन तलाशी और जांच अभियान चलाया गया।

शहर कोतवाल दिनेश चन्द्र चौधरी व उनकी टीम ने दिन भर दो प्रमुख संवेदनशील स्थानों शापिंग माल रोडवेज और कचहरी परिसर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। माल्स के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर मेटल डिटेक्टरों की जांच कड़ी कर दी गई। सुरक्षाकर्मियों ने ग्राहकों के सामान की मैनुअल और स्कैनर से सघन तलाशी ली गई। बेसमेंट पार्किंग में भी हर वाहन की गहन जाांच की गई। फूड कोर्ट, सिनेमा हाल और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाकर संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की।

कचहरी परिसरों में सुरक्षाकर्मियों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। यहां आने वाले वकीलों, मुवक्किलों और अन्य कर्मचारियों को त्रिस्तरीय जांच से गुजरना पड़ा। बम निरोधक दस्ते ने परिसर के अंदर और बाहर संदिग्ध पैकेजों और लावारिस वस्तुओं की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने शहरवासियों से अनावश्यक रूप से अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस को सहयोग करने की अपील की है।