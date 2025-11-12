Language
    Delhi Blast: दिल्ली धमाके के दूसरे दिन भी बस्ती में रहा हाई अलर्ट, प्रमुख मंदिरों में बढ़ाई गई सुरक्षा

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:39 PM (IST)

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद शहर में हाई अलर्ट जारी है। बस्ती में दूसरे दिन भी सुरक्षा कड़ी रही और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम को हुए बम धमाकों के दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रही। जनपद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कमर कस ली है। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों, प्रमुख शापिंग माल क्रिसेंट और संवेदनशील सरकारी भवनों और प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़े पैमाने पर पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन के निर्देश पर मंगलवार को दिन भर सघन तलाशी और जांच अभियान चलाया गया।

    शहर कोतवाल दिनेश चन्द्र चौधरी व उनकी टीम ने दिन भर दो प्रमुख संवेदनशील स्थानों शापिंग माल रोडवेज और कचहरी परिसर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। माल्स के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर मेटल डिटेक्टरों की जांच कड़ी कर दी गई। सुरक्षाकर्मियों ने ग्राहकों के सामान की मैनुअल और स्कैनर से सघन तलाशी ली गई। बेसमेंट पार्किंग में भी हर वाहन की गहन जाांच की गई। फूड कोर्ट, सिनेमा हाल और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाकर संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की।

    कचहरी परिसरों में सुरक्षाकर्मियों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। यहां आने वाले वकीलों, मुवक्किलों और अन्य कर्मचारियों को त्रिस्तरीय जांच से गुजरना पड़ा। बम निरोधक दस्ते ने परिसर के अंदर और बाहर संदिग्ध पैकेजों और लावारिस वस्तुओं की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने शहरवासियों से अनावश्यक रूप से अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस को सहयोग करने की अपील की है।

    पुलिस किसी भी लावारिस वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर यूपी 112 पर दें। पुलिस मुस्तैदी के साथ हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन जनता का सहयोग सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। शहर के साथ ही पूरे जनपद के 130 में नाकों पर नाकेबंदी और गश्त तेज कर दी गई है। अगले कुछ दिनों तक यह उच्च सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी।