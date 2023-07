Basti News: मायके आई विवाहिता का नदी में मिला शव, तीन दिन पहले घर से अचानक गायब हुई थी

कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कटरा खुर्द गांव के रामकरन की बेटी की शादी पिछले साल हुई थी। कुछ दिन पहले ही वह मायके आई थी। तीन दिन पहले अचानक ही वह घर से गायब हो गई। घरवालों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चला। आज यानि शनिवार की सुबह उसका शव नदी में मिला तो परिवार में कोहराम मच गया।

घटनास्थल पर जानकारी लेती कप्तानगंज पुलिस। -जागरण

