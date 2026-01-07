बस्ती में बड़ौदा बैंक मैनेजर से सीबीआई की चार घंटे पूछताछ, 15 हजार रिश्वत मांगने का आरोप

संवाद सूत्र, मखौड़ाधाम, बस्ती। भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ौदा यूपी बैंक (ग्रामीण) के मैनेजर नितिन नवीन फंस गए हैं। सीबीआइ की टीम ने उनसे चार घंटे तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार की शाम अपने साथ लेती गई।

परशुरामपुर थाना क्षेत्र के पांवड़ निवासी सचिन मौर्या पुत्र पवन कुमार मौर्या की मखौड़ाधाम बेरता चौराहे पर दुकान है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ग्रामीण बैंक में पांच लाख का लोन आवेदन किया था। दो लाख 72 हजार रुपये उन्हें बैंक से मिल चुके हैं। बचा हुआ पैसा जब उन्होंने मांगा तो बैंक कर्मचारी अनिल के द्वारा 15 हजार रुपये घूस की मांग की गई।