    बस्ती में बड़ौदा बैंक मैनेजर से सीबीआई की चार घंटे पूछताछ, 15 हजार रिश्वत मांगने का आरोप

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:47 PM (IST)

    बस्ती के मखौड़ाधाम में बड़ौदा यूपी बैंक के मैनेजर नितिन नवीन को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में चार घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। सचिन मौ ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, मखौड़ाधाम, बस्ती। भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ौदा यूपी बैंक (ग्रामीण) के मैनेजर नितिन नवीन फंस गए हैं। सीबीआइ की टीम ने उनसे चार घंटे तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार की शाम अपने साथ लेती गई।

    परशुरामपुर थाना क्षेत्र के पांवड़ निवासी सचिन मौर्या पुत्र पवन कुमार मौर्या की मखौड़ाधाम बेरता चौराहे पर दुकान है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ग्रामीण बैंक में पांच लाख का लोन आवेदन किया था। दो लाख 72 हजार रुपये उन्हें बैंक से मिल चुके हैं। बचा हुआ पैसा जब उन्होंने मांगा तो बैंक कर्मचारी अनिल के द्वारा 15 हजार रुपये घूस की मांग की गई।

    इसकी सूचना सचिन ने पुलिस अधीक्षक लखनऊ सीबीआइ से की। सीबीआइ अधिकारी वीके सिंह अपने साथ सीओ, दो निरीक्षक और उप निरीक्षक के साथ बैंक में पहुंच गए। उन्होंने रिश्वत मांगने की बात को लेकर बैंक मैनेजर से लंबी पूछताछ की। बैंक मैनेजर के संपत्ति के बारे में भी पूछा। अन्य आवेदकों के बारे में भी पूछताछ की।

    इस मामले में थानाध्यक्ष परशुरामपुर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि सीबीआइ टीम ने मैनेजर को बैंक के अंदर बिठाकर चार घंटे पूछताछ किया है। उसके बाद लिखा-पढ़ी करके अपने साथ लेकर चली गई। थाना पर इस मामले में कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है।