Basti News: दहेज उत्पीड़न के तीन मामलों में 14 के खिलाफ दर्ज मुकदमा, दो मामलों में दस लाख के दहेज की मांग

दहेज उत्पीड़न के तीन मामलों में 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली के माली टोला की सायमा खातून ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि संतकबीरनगर के बखिरा थानांतर्गत लडुआ महुआ स्थित ससुराल में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर पति मो. तौफीक के अलावा ससुर हाजी हजरत अली देवर अरशद व दो ननदों ने मारपीट की। अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी।

दहेज उत्पीड़न के तीन मामलों में 14 के खिलाफ दर्ज मुकदमा

जागरण संवाददाता, बस्ती: दहेज उत्पीड़न के तीन मामलों में 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली के माली टोला की सायमा खातून ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि संतकबीरनगर के बखिरा थानांतर्गत लडुआ महुआ स्थित ससुराल में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर पति मो. तौफीक के अलावा ससुर हाजी हजरत अली, देवर अरशद व दो ननदों ने मारपीट की। अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी। दहेज में 10 लाख रुपये की मांग वहीं कोतवाली क्षेत्र के रौतापार की नीरज पांडेय उर्फ निधि पांडेय का आरोप है कि महराजगंज जनपद के फरेंदा थाना के अन्तर्गत लेजार महादेवा स्थित ससुराल में पति अनुराग पांडेय व अन्य ने दहेज में 10 लाख रुपये की मांग की। पूरा न कर पाने पर मारपीट की और विवाहिता को घर से निकाल दिया। पुलिस ने पति, ससुर विशंभर पांडेय, सास गीता देवी, जेठ अवनीश पांडेय, जेठानी प्रतिभा पांडेय और मामा चंद्रप्रकाश पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ससुरालियों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर की विवाहिता की पिटाई इसके अलावा महिला थाना पुलिस ने नगर थाने के पिपरा गौतम निवासी माया देवी पत्नी पिन्टू ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि ससुराल में पति, ससुर बहादुर व सास मोना देवी ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसकी पिटाई की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

