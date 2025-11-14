बिहार में NDA की बढ़त पर बस्ती में भाजपाई उत्साहित, कहा- यह जीत PM मोदी के नेतृत्व का परिणाम
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बस्ती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उन्होंने आतिशबाजी की, मिठाई बांटी और नारे लगाए। नेताओं ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है, जंगलराज को नकारा है और विकास को प्राथमिकता दी है। कार्यकर्ताओं ने इस जीत पर खुशी जाहिर की।
जागरण संवाददाता, बस्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में एकत्रित कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, मोदी-नीतीश जिंदाबाद, मोदी-योगी जिंदाबाद जैसे नारों से कार्यालय परिसर गूंज उठा।
वरिष्ठ भाजपा नेता अरविन्द श्रीवास्तव गोला ने कहा कि बिहार की जनता ने यह साबित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही उनको भरोसा है। चुनाव के दौरान जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई, मगर गुमराह करने वालों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया।
अमृत कुमार वर्मा ने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने ऐतिहासिक बहुमत देकर यह संदेश दिया है कि बिहार में वे दोबारा जंगलराज नहीं आने देंगे। वे विकास व अमन चैन के पक्षधर हैं। विनय यादव व आलोक पांडेय ने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार भारी बहुमत देकर आरजेडी व कांग्रेस को बता दिया कि अब उनके दिन गए।
मनमोहन श्रीवास्तव काजू व धर्मेंद्र जायसवाल ने कहा कि बिहार के लोग विकास चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार को चुना। कुदरहा के ब्लाक प्रमुख अनिल दुबे ने कहा कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने सीधे नकार दिया है।
जनता ने जाति-पात, वर्ग भेद से ऊपर उठकर मतदान किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, गजेन्द्र सिंह, दिलीप पांडेय, हरिकृष्ण त्रिपाठी, सतीश सोनकर, आदित्य श्रीवास्तव, विनय यादव, ममता सिंह,गौरव अग्रवाल, सुरेन्द्र चौधरी, प्रदीप चौधरी, अभिषेक पाण्डेय, देवेन्द्र द्विवेदी, डा. अरविन्द चौधरी, पल्लव श्रीवास्तव, आदित्य शर्मा, आशीष शुक्ल, अतुल भट्ट, शाश्वत श्रीवास्तव, सचिन सिंह, प्रियांशु त्रिपाठी, राघवेंद्र सिंह,उमेश गुप्ता, शिवम पाण्डेय, रवि शर्मा, अंश सिंह, अवधेश उपाध्याय, माता प्रसाद निषाद, रजत विश्वकर्मा, दुर्गेश श्रीवास्तव, दुर्गेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
