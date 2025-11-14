बिहार में NDA की बढ़त पर बस्ती में भाजपाई उत्साहित, कहा- यह जीत PM मोदी के नेतृत्व का परिणाम

जागरण संवाददाता, बस्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में एकत्रित कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी।

भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, मोदी-नीतीश जिंदाबाद, मोदी-योगी जिंदाबाद जैसे नारों से कार्यालय परिसर गूंज उठा। वरिष्ठ भाजपा नेता अरविन्द श्रीवास्तव गोला ने कहा कि बिहार की जनता ने यह साबित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही उनको भरोसा है। चुनाव के दौरान जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई, मगर गुमराह करने वालों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया।

अमृत कुमार वर्मा ने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने ऐतिहासिक बहुमत देकर यह संदेश दिया है कि बिहार में वे दोबारा जंगलराज नहीं आने देंगे। वे विकास व अमन चैन के पक्षधर हैं। विनय यादव व आलोक पांडेय ने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार भारी बहुमत देकर आरजेडी व कांग्रेस को बता दिया कि अब उनके दिन गए।

मनमोहन श्रीवास्तव काजू व धर्मेंद्र जायसवाल ने कहा कि बिहार के लोग विकास चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार को चुना। कुदरहा के ब्लाक प्रमुख अनिल दुबे ने कहा कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने सीधे नकार दिया है।