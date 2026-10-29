बस्ती में 1.41 करोड़ से होगा नलकूप का निर्माण, बिछाई जाएगी नई पाइपलाइन

जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर में एक करोड़ 41 लाख 56 हजार रुपये से नलकूप निर्माण के साथ ही नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी।रौता चौराहा के पास 40 लाख रुपये से नलकूप के बोरिंग व पंप हाउस का निर्माण होगा।

40.81 लाख की लागत से फौव्वारा तिराहे से रौता चौराहे तक पाइप लाइन डाली जाएगी। 60.75 लाख से रौता- नेहरू तिराहा तक भी नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी। शहर के बैरिहवां व बभनगांवा वार्ड के लोगों को काफी समय से पेयजल की किल्लत झेलनी पड़ रही है।

बड़ेवन-कंपनीबाग तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाइप लाइन जगह-जगह से टूट गई थी। कटरा पानी की टंकी से बैरिहवां व बभनगांवा वार्ड के लोगों की पेयजल आपूर्ति होती थी। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति ठप हो गई। पांच माह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जिनके घर में नल व मोटर की व्यवस्था है वो तो किसी तरह से काम चला ले रहे हैं। जिनके घर में नल व मोटर की व्यवस्था नहीं है, वह दूसरे के घर से पानी लाने को विवश है।

नगर पालिका ने इस समस्या का समाधान करने के लिए नलकूप स्थापित कराने के साथ ही नई पाइप लाइन बिछाने की कार्य योजना बनाई। शासन ने प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया। बजट जारी होने के बाद नगर पालिका ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करा ली है।