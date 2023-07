Basti News: खड़ी बस में पीछे से टकराई कार, हादसे में चली गई एक शख्स की जान; दो लोग घायल

घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। कार सवार दो व्यक्ति अयोध्या से बस्ती की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर एक शख्स को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी खराब बस में पीछे से टकरा गई। इस दौरान चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि कार सवार दोनों लोग घायल हैं।

मार्ग दुर्घटना में एक की मौत, दो घायल। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बस्ती, जागरण संवादाता। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की रात गड़हा गौतम ओवर ब्रिज के पूरब हाईवे पर खड़ी रोडवेज बस में पीछे से एक कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए, जबकि कार की चपेट में आने एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह है मामला बस्ती कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरीजोत निवासी आदित्य (31 वर्ष) पुत्र ओम प्रकाश तथा बस्ती कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरीहवा निवासी चंद्रिका (41 वर्ष) पुत्र जनार्दन कार से अयोध्या से बस्ती की तरफ जा रहे थे। जैसे ही गड़हा गौतम डिग्री कॉलेज के सामने स्थित ओवरब्रिज को पार किए हाईवे पर एक व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ दिखाई पड़ा जिसे बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कार खड़ी बस से जाकर टकरा गई। इस दौरान वह व्यक्ति भी कार की चपेट में आ गया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि कार सवार दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। मृतक की पहचान दुबौलिया थाना क्षेत्र के मझियार गांव निवासी शिव सहाय पुत्र लालता प्रसाद के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को कप्तानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां कार सवार आदित्य और चंद्रिका को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। जबकि चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित हो जाने के बाद शिव सहाय का शव अस्पताल परिसर में समाचार लिखे जाने तक रखा हुआ था। उनके परिजनों को घटना की सूचना पुलिस द्वारा करा दी गई थी।

