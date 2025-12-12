बस्ती में घने कोहरे का असर, आपस में टकराए तीन वाहन

जागरण संवाददाता, बस्ती। शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही। इस दौरान बस्ती कलवारी मार्ग पर बेइली गांव के निकट आपस में तीन वाहन टकरा गए। सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। डीसीएम व पिकअप की टक्कर में पिकअप चालक मनीष निवासी अमोड़वा,नगर घायल हो गए। एक पीएचसी चिकित्सक की भी कार इसकी चपेट में आ गई।

एआर बैग खुलने से चिकित्सक बाल बाल बच गए। कलवारी मार्ग लंबा जाम लग गया। पुलिस टीम छतिग्रस्त वाहनों को जेसीबी की मदद से हटवा कर यातायात व्यवस्था को बहाल कराया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय पुलिस के अनुसार, दुर्घटना का मुख्य कारण इलाके में छाया अत्यधिक घना कोहरा था, जिसके चलते दृश्यता (विजिबिलिटी) लगभग शून्य हो गई थी।