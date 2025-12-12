Language
    बस्ती में घने कोहरे का असर, आपस में टकराए तीन वाहन

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:47 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बस्ती में घने कोहरे के कारण एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें तीन वाहन आपस में टकरा गए। इस घटना ने कोहरे के कारण होने वाले जोखिमों को उजागर ...और पढ़ें

    घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही। इस दौरान बस्ती कलवारी मार्ग पर बेइली गांव के निकट आपस में तीन वाहन टकरा गए। सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। डीसीएम व पिकअप की टक्कर में पिकअप चालक मनीष निवासी अमोड़वा,नगर घायल हो गए। एक पीएचसी चिकित्सक की भी कार इसकी चपेट में आ गई।

    एआर बैग खुलने से चिकित्सक बाल बाल बच गए। कलवारी मार्ग लंबा जाम लग गया। पुलिस टीम छतिग्रस्त वाहनों को जेसीबी की मदद से हटवा कर यातायात व्यवस्था को बहाल कराया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय पुलिस के अनुसार, दुर्घटना का मुख्य कारण इलाके में छाया अत्यधिक घना कोहरा था, जिसके चलते दृश्यता (विजिबिलिटी) लगभग शून्य हो गई थी।

    सड़क पर तेजी से आ रहे वाहनों के चालकों को अचानक ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिल सका, जिसके परिणामस्वरूप एक डीसीएमके रुकते ही पीछे से आ रहे पिकअप वाहन उससे टकरा गया। पिकअप उछल कर क्रेटा कार से टकरा गई और देखते ही देखते वाहनों की श्रृंखला दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

    थानाध्यक्ष गजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुबह के समय दृश्यता बहुत कम थी। हम चालकों से आग्रह करते हैं कि वे कोहरे में धीमी गति से चलें और फाग लाइट्स का प्रयोग करें।