Basti News: आईटीबीपी कांस्टेबल की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार

भारत- तिब्बत सीमा पुलिस में तैनात आरक्षी का पार्थिव शरीर लखनऊ से पैतृक गांव पहुंचा तो परिवार में मातम पसर गया। उधर जवान बेटे को बुजुर्ग पिता ने मुखाग्नि दी तो मौजूद लोग रो पड़े। पिता ने बताया कि काफी दिनों से बेटा बीमार चल रहा था। एक हफ्ते पहले तबीयत ज्यादा खराब होने पर लखनऊ के मेयो मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था।

दिवंगत निलेश कुमार यादव का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

कलवारी (बस्ती), जागरण संवाददाता। कलवारी थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी भारत- तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में तैनात आरक्षी निलेश कुमार यादव (34 वर्ष) की लखनऊ के मेयो मेडिकल सेंटर मे इलाज के दौरान शनिवार को मृत्यु हो गई। देर रात उनकी बटालियन द्वारा पार्थिव शरीर को गांव लाया गया तो मातम छा गया। रविवार को सुबह स्वजन, सगे संबंधियों व कलवारी पुलिस ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अतिम संस्कार सरयू नदी के माझा खुर्द घाट पर भारत- तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने प्रभारी श्रवण कुमार के नेतृत्व में सलामी देने के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सरयू नदी के तट पर दिगवंत जवान के वृद्ध पिता राम बेलास यादव ने मुखाग्नि दी, तो लोगों की आंख से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बताया कि नीलेश 2012 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में आरक्षी के पद पर भर्ती हुए थे। वर्तमान मे प्रयागराज में स्थित बटालियन 18 में तैनाती थी। निलेश की शादी 6 दिसंबर 2020 में नगर थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव में पुनीता यादव के साथ हुई थी। निलेश का तबीयत काफी दिनों से खराब चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व तबीयत ज्यादा खराब होने पर बटालियन से सूचना मिली तो परिवार के लोग प्रयागराज पहुंचे। तबीयत में सुधार न देख उन्हें लखनऊ के मेयो मेडिकल सेंटर ले गए जहां शनिवार को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां सूर्यमुखी, भाई मुकेश, पत्नी पुनीता का रो- रोकर बुरा हाल है। जवान को दी गई श्रद्धांजलि गौरा गांव में दिगवंत जवान निलेश कुमार यादव का शव पहुंचने पर सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव देवा, थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, माझा खुर्द चौकी प्रभारी पवन मौर्य, प्रधान किशोर कुमार यादव, सुभाष चंद्र ,नीरज श्रीवास्तव, गुड्डू सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार यादव, हृदय राम कनौजिया, गुड्डू यादव, दीपचंद, परमात्मा यादव, संजय यादव सहित तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी।

Edited By: Pragati Chand