नेपाल से मंगाया गांजा और कांवड़ियों को बेची पुड़िया, पुलिस के हत्थे चढ़ा हरैया का नामित सभासद

जागरण संवाददाता, हरैया, (बस्ती)। पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान अपराध एवं अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत छानबीन में मनोनीत सभासद गांजा के साथ पकड़े गए हैं। आरोप है कि वह नेपाल से गांजा मंगाए थे, जिसे कावड़ियों में बेचा जाना था।

पुलिस ने रविवार की भोर में महूघाट स्थित रोडवेज बस स्टाप से चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना पर महाकाल रेस्टोरेंट के मालिक व भाजपा के नामित सभासद शनि कुमार उर्फ रवि को 10 किग्रा गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। वह गांजा अपनी दुकान में भोले भाले कांवडियों को पुड़िया बनाकर बेंच रहे थे।