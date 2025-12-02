Basti News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटका मिला शव

संवाद सूत्र, बस्ती। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटकता मिला। घटना तुरकौलिया उर्फ करमहिया टोला बड़की करमहिया गांव में हुई। 42 वर्षीय सुनीता पत्नी नन्दलाल अपने कमरे में सो रही थी।

काफी देर तक उसके कमरे से बाहर न निकलने पर स्वजन ने आवाज दी। कमरे के अंदर से कोई आवाज न आने पर अनहोनी की आशंका में घरवालों ने दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर का नजारा देखकर सभी सन्न रह गए। दहाड़े मारकर रोने लगे। थोड़ी ही देर में गांव के भी तमाम लोग मौके पर पहुंच गए।

परिजनों द्वारा शव को नीचे उतार लिया गया। इसी बीच सूचना पर सोनहा पुलिस भी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई व शव को कब्जे में ले लिया। टीम द्वारा मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए। दिवंगत के पति नंदलाल ने बताया कि हम लोग गांव में स्थित दूसरे घर पर थे।