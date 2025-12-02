Basti News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटका मिला शव
बस्ती के तुरकौलिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटका मिला। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर शव देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।
संवाद सूत्र, बस्ती। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटकता मिला। घटना तुरकौलिया उर्फ करमहिया टोला बड़की करमहिया गांव में हुई। 42 वर्षीय सुनीता पत्नी नन्दलाल अपने कमरे में सो रही थी।
काफी देर तक उसके कमरे से बाहर न निकलने पर स्वजन ने आवाज दी। कमरे के अंदर से कोई आवाज न आने पर अनहोनी की आशंका में घरवालों ने दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर का नजारा देखकर सभी सन्न रह गए। दहाड़े मारकर रोने लगे। थोड़ी ही देर में गांव के भी तमाम लोग मौके पर पहुंच गए।
परिजनों द्वारा शव को नीचे उतार लिया गया। इसी बीच सूचना पर सोनहा पुलिस भी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई व शव को कब्जे में ले लिया। टीम द्वारा मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए। दिवंगत के पति नंदलाल ने बताया कि हम लोग गांव में स्थित दूसरे घर पर थे।
पत्नी सुनीता दूसरे घर पर थी। पत्नी सुनीता करीब 15 दिनों से बीमार चल रही थी। दिवंगत के दो बच्चे हैं। कोतवाल चंदन कुमार ने बताया प्रथम दृष्टया आत्महत्या लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
