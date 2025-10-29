Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Basti News: नशे में धुत युवक को खंभे में बांध कर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:49 PM (IST)

    बस्ती जिले में नशे में धुत एक युवक को खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

     युवक को खंभे में बांध कर पिटाई किए जाने की घटना वीडियो पर वायरल। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुधौली, बस्ती। नशे में धुत युवक को खंभे में बांध कर पिटाई किए जाने की घटना वीडियो पर प्रसारित किए जाने की घटना सामने आई है। जांच में जुटी पुलिस ने घटना एक सप्ताह पुरानी बताई है। घटना वाल्टरगंज के सेहबरा गांव की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि नशे में घुत जावेद कुरैशी को उनके गांव के पांच लोगों ने पकड़ कर पीटा फिर खंभे में बांध कर करंट से सटाने का प्रयास किया। युवक के पिता पिता मखसूर कुरैशी इस घटना की शिकायत वाल्टरगंज पुलिस से की है।

    एसओ उमाशंकर तिवारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर एक सप्ताह पहले हुई घटना की जांच-पड़ताल करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।