Basti News: नशे में धुत युवक को खंभे में बांध कर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
बस्ती जिले में नशे में धुत एक युवक को खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुधौली, बस्ती। नशे में धुत युवक को खंभे में बांध कर पिटाई किए जाने की घटना वीडियो पर प्रसारित किए जाने की घटना सामने आई है। जांच में जुटी पुलिस ने घटना एक सप्ताह पुरानी बताई है। घटना वाल्टरगंज के सेहबरा गांव की है।
आरोप है कि नशे में घुत जावेद कुरैशी को उनके गांव के पांच लोगों ने पकड़ कर पीटा फिर खंभे में बांध कर करंट से सटाने का प्रयास किया। युवक के पिता पिता मखसूर कुरैशी इस घटना की शिकायत वाल्टरगंज पुलिस से की है।
एसओ उमाशंकर तिवारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर एक सप्ताह पहले हुई घटना की जांच-पड़ताल करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
