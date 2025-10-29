Basti News: नशे में धुत युवक को खंभे में बांध कर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, रुधौली, बस्ती। नशे में धुत युवक को खंभे में बांध कर पिटाई किए जाने की घटना वीडियो पर प्रसारित किए जाने की घटना सामने आई है। जांच में जुटी पुलिस ने घटना एक सप्ताह पुरानी बताई है। घटना वाल्टरगंज के सेहबरा गांव की है।

आरोप है कि नशे में घुत जावेद कुरैशी को उनके गांव के पांच लोगों ने पकड़ कर पीटा फिर खंभे में बांध कर करंट से सटाने का प्रयास किया। युवक के पिता पिता मखसूर कुरैशी इस घटना की शिकायत वाल्टरगंज पुलिस से की है।