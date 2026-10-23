बस्ती में 1.32 करोड़ से बनेगा मल्टी परपज हॉल, शुरू हुआ निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में पुराने भवन की तरफ खाली भूमि में मल्टी परपज हॉल बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। 1.32 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हॉल में एक सौ लोग बैठकर मीटिंग कर सकेंगे। इस भवन में रेस्ट रूम, महिला पुरुष के लिए अलग-अलग टायलेट सहित अन्य सुविधाएं भी हाेंगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मीटिंग के लिए कोई बड़ा हॉल नहीं है। जो हॉल मीटिंग में प्रयोग किया जाता है वह छोटा है। इसे देखते हुए एक मीटिंग हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। जिला समन्वयक निर्माण समग्र शिक्षा राजेश प्रजापति ने बताया कि काफी दिनों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। शासन ने योजना स्वीकृति करते हुए यूपी सीडको को कार्यदायी संस्था नामित किया है। मौके पर कार्य करा रहे यूपी सीडको के अवर अभियंता रामधन ने बताया कि मल्टीपरपज हॉल एक मंजिला होगा।