संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

संवाद सूत्र, दुबौलिया (बस्ती)। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ विवाहिता का शव मिला है। घटना क्षेत्र के ऊंजी पिपरी गांव की है। स्वजन के अनुसार विवाहिता कमरे के अंदर फंदे से लटकती मिली है। उसे नीचे उतारकर उसे सीएचसी कलवारी ले गए। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था।

दिवंगत दीक्षा सिंह (25) पत्नी गौरव सिंह के शव का पंचायत नामा भर कर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु की वजह का पता चल सकेगा। पति गौरव सिंह ने बताया सोमवार की शाम वह खाना खाकर घर से कुछ दूरी पर बने मुर्गी फार्म पर वह सोने चले गए थे। घर पर मां, बहन और पत्नी थी।

रात्रि में करीब 10:30 बजे छोटी बहन रिया ने फोन कर बताया की भाभी का फोन बज रहा है,लेकिन वह उठा नहीं रही हैं। थोड़ी ही देर में वह घर पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद होने पर वह कमरे में लगे एसी के खिड़की से देखा तो दीक्षा कमरे में लगे पंखे से लटक रही थी। दरवाजा खोलने से पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन पति दरवाजा तोड़कर अंदर गए और नीचे उतारा।