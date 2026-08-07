बस्ती में फोरलेन किनारे मिला युवक का शव, मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, बस्ती। फोरलेन से करीब रिठिया-गनेशपुर मार्ग पर गुरुवार सुबह 37 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। करमा देवी शिक्षण संस्थान के पास शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत हादसे में हुई या किसी अन्य कारण से, इसका अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

गुरुवार सुबह करीब सात बजे राहगीरों ने बस्ती -अयोध्या फोरलेन से नगर थाना क्षेत्र के गनेशपुर मार्ग के किनारे एक युवक का शव पड़ा देखा। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर फुटहिया चौकी प्रभारी शैलेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।