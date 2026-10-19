बस्ती में पुलिस के खिलाफ मोर्चा, नीरज चौधरी पर जानलेवा हमले को लेकर वकीलों का फूटा गुस्सा

जागरण संवाददाता, बस्ती। अधिवक्ता नीरज चौधरी पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में सिविल बार एसोसिएशन बस्ती ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन की बैठक में महामंत्री राजेश सिंह ने घटना की निंदा करते हुए आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी, अधिवक्ता के परिवार की सुरक्षा और आर्थिक सहायता सहित अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि 17 अक्टूबर को कचहरी से घर जाते समय अधिवक्ता नीरज चौधरी पर जानलेवा हमला किया गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जीवन-मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने मांग की है कि मामले में दर्ज प्राथमिकी के शेष आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके अवैध घरों को गिराया जाए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई।