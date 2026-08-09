बस्ती में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा: फोरलेन बंद होने के बावजूद रफ्तार का कहर, 3 की मौत

संवाद सूत्र, छावनी, बस्ती। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के फोरलेन बंद करने का आदेश दिया है, बावजूद देर रात वाहन निकले और घटनाएं हो गईं। अलग - अलग घटनाओं में एक कांवड़िया सहित तीन की मृत्यु हो गई।

पहली घटना जमौलिया गांव के पास शनिवार रात 8 बजे घटित हुई, बस्ती की तरफ से आ रही तेज रफ्तार आर्टिका नें अतरौरा झाम निवासी राम अवतार उम्र लगभग 55 वर्ष को ठोकर मार दिया, जिससे उनकी इलाज के दौरान देर रात अयोध्या मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गयी।

राम अवतार अपने नाती को खोजने के लिए जमौलिया के पास हाइवे पर आए थे। दूसरी घटना रात करीब 1 बजे विक्रमजोत स्थित अवधेश ढाबे के पास हुई। दवा लेने के लिए वाहन से नीचे उतरे कांवड़िया को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया।सूचना पर पहुंची छावनी पुलिस घायल हरिओम को सीएचसी विक्रमजोत ले गई ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दिवंगत की पहचान लालगंज थानाक्षेत्र के महसों निवासी हरिओम सोनी 20 पुत्र योगेंद्र सोनी के रूप में हुई थाना प्रभारी राणा डीपी सिंह ने बताया कि हादसे में कांवड़िए की मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बस्ती भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

तीसरी घटना रेड़वल गांव के पास रविवार की सुबह करीब 7 बजे घटी जिसमें सोनबरसा गांव के निवासी राहुल पाठक पुत्र चंद्रभान पाठक उम्र 40 वर्ष अज्ञात वाहन की ठोकर से गंभीर रूप से घायल हो गए पुलिस एंबुलेंस की मदद से विक्रमजोत ले गई जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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