बिजली बिल राहत योजना का पहला चरण सफल, बस्ती जिले में 209 करोड़ से अधिक की वसूली

जागरण संवाददाता, बस्ती। बिजली बिल राहत योजना के प्रथम चरण में बस्ती क्षेत्र को 209.35 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। जिसमें विद्युत वितरण सिद्धार्थनगर मंडल 91.06 करोड़ बकाया बिल जमा करा कर क्षेत्र में पहले पायदान पर है। वहीं विद्युत चाेरी प्रकरण में 3.14 करोड़ जमा कराए गए हैं।

तीन चरणों में शुरू की गई बिजली बिल राहत योजना के प्रथम चरण में मूलधन पर सर्वांधिक 25 प्रतिशत छूट तथा सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट दिए जाने से अधिकारियों को भरोसा था कि इसका लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता तेजी दिखाएंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रचार प्रसार के साथ ही अधिशासी अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक फील्ड में उतरे।

एक से 31 दिसंबर तक चले प्रथम चरण के अभियान में पहले के पंद्रह दिनों में जो तेजी दिखनी चाहिए थी वह नहीं दिखी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह आते काउंटरों पर भीड़ उमड़ने लगी। यदि यह भीड़ शुरूआती दौर पर योजना का लाभ लेने उपकेंद्र व अन्य स्थानों पर लगे शिविरों में पहुंची होती तो राजस्व दोगुणा हो गया होता।

अंतिम दिवस पर उमडी भीड़ को देखते पावरकारपोरेशन ने प्रथम चरण को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया। बस्ती क्षेत्र के तीनों जनपदों में 1,58 514 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल राहत पाने के लिए पंजीकरण कराए। उनके बिल में योजना के मुताबिक छूट देने के बाद विभाग ने 209.35 करोड़ बकाया बिल वसूले हैं। जिसमें विद्युत वितरण मंडल बस्ती के चारो खंडों में 75.35 करोड़ जमा कराए गए हैं।