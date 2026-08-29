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बरेली में पड़ोसियों ने चाकू से की युवक की हत्या, अस्पताल ले जाते समय मौत

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sat, 29 Aug 2026 12:53 PM (IST)

बरेली के सुभाषनगर में शुक्रवार रात पड़ोसियों ने सचिन कश्यप नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। छाती ...और पढ़ें

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HighLights

  1. बरेली के सुभाषनगर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या।

  2. पड़ोसियों बाबू, अमित, आशीष ने किया हमला, गंभीर चोट।

  3. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया।

जागरण संवाददाता, बरेली। सुभाषनगर के बंशीनगला में शुक्रवार रात पड़ोस के ही युवकों ने एक युवक पर चाकू और खुरकी से हमला कर दिया। छाती पर गंभीर चोट लगने से युवक घायल हो गया। स्वजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

छाती पर गंभीर चोट  

बंशीनगला की गली नंबर तीन निवासी सचिन कश्यप शुक्रवार देर रात करीब माझे वाली बगिया के पास मौजूद थे। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले संदिग्ध बाबू, अमित और आशीष ने सचिन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सचिन की छाती पर गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और सचिन को अस्पताल ले गए मगर सचिन की जान नहीं बची।

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