बरेली, जागरण संवाददाता। भोजीपुरा के खानपुर गांव में एक महिला का शव फंदे से लटका मिला। महिला के मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। प्राथमिकी के लिए भोजीपुरा थाने में शिकायती पत्र सौंपा हैं। पांच साल पहले हुई थी शादी सीबीगंज के खड़औ गांव निवासी धर्मेंद्र पाल ने बताया कि पांच वर्ष पहले उन्होंने अपनी बेटी बरखा की शादी भोजीपुरा के खानुपर गांव के एक व्यक्ति से की थी। शादी के वक्त बताया गया कि युवक प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन बाद में पता चला कि वह अचार बेचने का काम करता है। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। पति और ससुरालवाले बरखा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच उनकी बेटी की तबीयत खराब होने लगे। मानसिक अस्पताल से उसका इलाज चल रहा था। ससुराल में फंदे से लटकता म‍िला मह‍िला का शव आरोप है कि जब ससुराल वालों ने उसका इलाज कराने से इनकार कर दिया तो उसके पिता धर्मेंद्र करीब डेढ़ वर्ष पहले बरखा को अपने साथ ले आए और इलाज कराने लगे। करीब 15 दिन पहले आरोपी पति अपनी ससुराल पहुंचा और बरखा को साथ ले गया। आरोप है कि बरखा को मायके से लाने के बाद आरोपी पति ने फिर से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। गुरुवार को धर्मेंद्र को सूचना मिली कि बरखा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। दहेज के ल‍िए हत्‍या का आरोप पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर बाद में शव फंदे से लटकाया गया। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की असली वजह सामने आ जाएगी। उधर, पिता ने भोजीपुरा थाने में आरोपित पति समेत अन्य ससुरालियों के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया है।

