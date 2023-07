कोर्ट ने विवेचक को आखिरी मौका देते हुए अब सात अगस्त तारीख नियत कर दी है। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर की ओर से कोर्ट में पत्र प्राप्त हुआ कि मुकदमे के विवेचक वर्तमान में कांवड़ यात्रा की ड्यूटी में व्यस्त हैं। इससे पूर्व भी पुलिस के उच्च अधिकारी विवेचक को अतिरिक्त समय देने के लिए कोर्ट से गुजारिश कर चुके हैं।

IPS SAAD MIYAN : तो क्‍या गिरफ्तार होंगे आईपीएस साद मियां! सबूत में लापरवाही पर गिरफ्तारी वारंट जारी

Your browser does not support the audio element.