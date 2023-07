सफाई नायक को आई शर्म तो नगर आयुक्त करने लगीं सफाई- बोलीं; मैं अधिकारी हूं तो इसका मतलब ये नहीं...

नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स भी निरीक्षण करने पहुंच गईं। आसपास के लोगों ने दो से तीन दिन से क्षेत्र में सड़क पर गंदगी पड़ी होने की शिकायत की। साथ ही लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं होने की बात कही। इस पर वहां मौजूद सफाई नायक कमल को नगर आयुक्त ने सफाई करने के निर्देश दिए। काफी देर तक फावड़ा लेकर वह शर्माते हुए खड़ा रहा।

जागरण संवाददाता, बरेली : शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों की पोल उस समय खुल गई जब नगर आयुक्त खुद निरीक्षण करने पहुंच गई। सुरेश शर्मा नगर में नालियों में भरी सिल्ट को हटाने के लिए सफाई नायक को शर्म आने पर नगर आयुक्त ने खुद फावड़ा उठा लिया। सफाई नायक ने नगर आयुक्त से फावड़ा छीनने का प्रयास किया लेकिन नगर आयुक्त ने फटकार लगाते हुए कहा, हटिये यहां से... हम नगर आयुक्त हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद सफाई नहीं कर सकते। नगर आयुक्त की नाली सफाई करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। शासन के निर्देश पर नगर निगम ने 14 से 21 जुलाई तक नगर सफाई महाअभियान चलाया है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों में सफाई कर आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। सोमवार को सुरेश शर्मा नगर में नगर निगम की ओर से महासफाई अभियान चल रहा था। नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स भी निरीक्षण करने पहुंच गईं। आसपास के लोगों ने दो से तीन दिन से क्षेत्र में सड़क पर गंदगी पड़ी होने की शिकायत की। साथ ही लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं होने की बात कही। इस पर वहां मौजूद सफाई नायक कमल को नगर आयुक्त ने सफाई करने के निर्देश दिए। काफी देर तक फावड़ा लेकर वह शर्माते हुए खड़ा रहा। इस पर नगर आयुक्त का पारा चढ़ गया। खुद फावड़ा पकड़ते हुए नाली से सिल्ट निकालना शुरू कर दिया। नगर आयुक्त को गुस्से में देख अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह समेत अन्य कर्मचारी भी फावड़ा लेकर जुट गए। रजिस्टर में चार कर्मचारियों की ज्यादा भरी उपस्थिति नाली की सफाई के बाद नगर आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों की संख्या और उनकी उपस्थिति देखने के लिए रजिस्टर मंगाया। रजिस्टर में 14 कर्मचारियों की उपास्थिति दर्ज मिली जबकि मौके पर 10 ही मिले। पूरे प्रकरण का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। नगर आयुक्त ने बताया कि प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

