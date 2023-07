Bareilly Weather : बरेली में रविवार तक भारी बारिश की चेतावनी, पेड़ के नीचे न लें आसरा; बढ़ा नदियों का जलस्तर

Bareilly Weather Alert उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बरेली में रविवार तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि अभी तक रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। रविवार तर बारिश का अलर्ट जारी है।

सुबह भारी वर्षा की चेतावनी, बरसा महज 1.6 एमएम पानी

बरेली, जागरण संवाददाता। इन दिनों पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। हिमाचल उत्तराखंड में तबाही के मंजर के बीच अब उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बरेली में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से रविवार तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार सुबह 6.37 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से भी अगले तीन घंटे में भारी बारिश का अलर्ट आया। मोबाइल पर यह मैसेज आते ही लोग सतर्क हो गए, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन फुहार ही पड़कर रह गई। हालांकि, पूरे दिन बादल छाए रहे, जिससे दोपहर में थोड़ी देर को वर्षा भी हुई, लेकिन भारी वर्षा के बावजूद गुरुवार को महज 1.6 एमएम पानी बरसा। बरेली में रुक-रुककर हो रही बारिश मौसम वैज्ञानिक डा. आरके सिंह बताते हैं कि मौसम विभाग की ओर से रविवार तक सामान्य से भारी वर्षा का अलर्ट जारी है। बरेली में भले ही कम वर्षा हुई, लेकिन पहाड़ों पर करीब 80 एमएम वर्षा ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उधर, दूसरी ओर जिले में गुरुवार को सुबह से ही काले घने बादल छा गए। रुक-रुककर हल्की बूंदाबांदी होती रही। दोपहर करीब तीन बजे हल्की तेज वर्षा हुई। मगर वह भी चंद मिनट के बाद रूक गई। पूरे दिन में केवल 1.6 एमएम वर्षा ही हो सकी। अलर्ट है जारी मौसम विज्ञानियों का कहना हैं कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, वर्षा के समय किसी भी पेड़ के नीचे आसरा न लें। शुक्रवार को भी करीब 35 एमएम वर्षा का अनुमान हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। घरों में भी पानी भरने लगा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है।

Edited By: Swati Singh