बरेली में उर्स पर देश में शांति के लिए हुई दुआ, ईद मिलादुन्नबी पर पाकिस्तान जैसे झंडे न लगाने की अपील

जागरण संवाददाता, बरेली। आला हजरत के उर्स-ए-रजवी में शनिवार को कुल की रस्म अदा की गई। इस दौरान देश में शांति के लिए दुआ हुई। देश-विदेश से पहुंचे जायरीन ने दरगाह आला हजरत पर चादरपोशी भी की। इससे पहले उर्स स्थल इस्लामिया कालेज मैदान पर दोपहर को उलमा ने संबोधित किया।

मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि 25 या 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी होगी। उस दिन पाकिस्तान या अन्य देशों से मिलते-जुलते झंडे न लगाएं। जरूरी नहीं कि छत पर हरा झंडा लगे, यह सफेद या सुनहरा भी हो सकता है। किसी प्रकार का भ्रम न फैले, कानून का सख्ती से पालन करें। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का भी ध्यान रखें, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कानूनी जुर्म है।