Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP में शादी में बाधा बन रही भाभी को जिंदा जलाया, फिर खुद पर पेट्रोल उड़ेल कर लगा ली आग, दोनों की मौत

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी शादी में बाधा बन रही भाभी को जिंदा जला दिया। इसके बाद उसने खुद पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के गांव रसूलपुर सुनवाती में शादी में बाधा बन रही भाभी को कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया। बाद में खुद भी पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा ली। उपचार के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव रसूलपुर सुनवाती निवासी नरेंद्र, प्रवीण समेत तीन भाई है। तीनों के मकान अलग-अलग बने हुए हैं। नरेंद्र की शादी सुनीता के साथ दस साल पहले हो गई थी, लेकिन दोनों भाइयों की शादी नहीं हो पा रही थी। प्रवीण और उसके भाई को लगता था कि भाभी हमारी शादी में बांधा डाल रही है।

    पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

    इसी के चलते प्रवीण ने रंजिश रखनी शुरू कर दी। शनिवार शाम सुनीता कूड़ा डालने के लिए घर से निकली थी। कूड़ा डालने के बाद वह देवर प्रवीण के घर के सामने लगे नल पर हाथ धोने लगी। इसी बीच प्रवीण पहुंचा और भाभी को खींचकर घर ले गया। कमरे के अंदर ले जाकर कुंडी लगाई और भाभी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

    इसके बाद खुद को भी आग लगा ली। जब तक स्वजन दरवाजा तोड़कर आग बुझाते तब तक दोनों बुरी तरह झुलस गए। दोनों को उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में लाया गया। जहां रविवार के तड़के दोनों की मृत्यु हो गई। जानकारी पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।