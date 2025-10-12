UP में शादी में बाधा बन रही भाभी को जिंदा जलाया, फिर खुद पर पेट्रोल उड़ेल कर लगा ली आग, दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के गांव रसूलपुर सुनवाती में शादी में बाधा बन रही भाभी को कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया। बाद में खुद भी पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा ली। उपचार के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

गांव रसूलपुर सुनवाती निवासी नरेंद्र, प्रवीण समेत तीन भाई है। तीनों के मकान अलग-अलग बने हुए हैं। नरेंद्र की शादी सुनीता के साथ दस साल पहले हो गई थी, लेकिन दोनों भाइयों की शादी नहीं हो पा रही थी। प्रवीण और उसके भाई को लगता था कि भाभी हमारी शादी में बांधा डाल रही है।

पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया इसी के चलते प्रवीण ने रंजिश रखनी शुरू कर दी। शनिवार शाम सुनीता कूड़ा डालने के लिए घर से निकली थी। कूड़ा डालने के बाद वह देवर प्रवीण के घर के सामने लगे नल पर हाथ धोने लगी। इसी बीच प्रवीण पहुंचा और भाभी को खींचकर घर ले गया। कमरे के अंदर ले जाकर कुंडी लगाई और भाभी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।