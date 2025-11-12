जागरण संवदादाता, बरेली। सरकारी योजना का लाभ हड़पने के लिए महिला और उसकी दो बेटियों ने फर्जीवाड़ा कर दिया। महिला अपने जीवित पति को मृत दर्शाकर विधवा पेंशन लेने लगी। इसी राह पर दोनों बेटियां चल दीं। उन दोनों ने भी अपने पिता के नाम से अलग तिथियों में फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर उन्हें अपना पति बताते हुए विधवा पेंशन लेनी शुरू कर दी। बीते दिनों आईजीआरएस पर शिकायत के बाद फर्जीवाड़ा की शिकायत हुई तो परतें खुल गईं।

बुधवार को डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) मोनिका राणा ने आरोपित अन्नी, उसकी बेटी सन्नो, स्वालीन के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। इससे पहले आरोपितों से 51 हजार रुपये की रिकवरी का नोटिस भी जारी किया जा चुका। फर्जीवाड़ा करने वाली अन्नी व उसकी बेटियां आंवला में रहती है। वहीं की हसीना ने आईजीआरएस पर शिकायत की थी।

उन्होंने बताया था कि अन्नी के पति अच्छन खां (53) जीवित हैं, मगर उन्हें तीन बार मृत दर्शाया गया। तीनों फर्जी प्रमाणपत्र आफलाइन बनाए गए थे। इन्हीं के आधार पर अन्नी, सन्नो व स्वालीन ने विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। तीनों ने अलग तिथियों पर आवेदन पत्र में अपने पति का नाम अच्छन खां लिखा, उसका फर्जी प्रमाणपत्र लगाया। इसके बाद मिलीभगत से तीनों की विधवा पेंशन जारी की जाने लगी।