Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में विधवा पेंशन को लेकर मां-बेट‍ियों ने म‍िलकर क‍िया ऐसा फर्जीवाड़ा, अधि‍कारी भी रह गए हैरान; FIR दर्ज

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:04 PM (IST)

    सरकारी योजना का लाभ हड़पने के लिए महिला और उसकी दो बेटियों ने फर्जीवाड़ा कर दिया। महिला अपने जीवित पति को मृत दर्शाकर विधवा पेंशन लेने लगी। इसी राह पर दोनों बेटियां चल दीं। उन दोनों ने भी अपने पिता के नाम से अलग तिथियों में फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर उन्हें अपना पति बताते हुए विधवा पेंशन लेनी शुरू कर दी। बीते दिनों आईजीआरएस पर शिकायत के बाद फर्जीवाड़ा की शिकायत हुई तो परतें खुल गईं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवदादाता, बरेली। सरकारी योजना का लाभ हड़पने के लिए महिला और उसकी दो बेटियों ने फर्जीवाड़ा कर दिया। महिला अपने जीवित पति को मृत दर्शाकर विधवा पेंशन लेने लगी। इसी राह पर दोनों बेटियां चल दीं। उन दोनों ने भी अपने पिता के नाम से अलग तिथियों में फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर उन्हें अपना पति बताते हुए विधवा पेंशन लेनी शुरू कर दी। बीते दिनों आईजीआरएस पर शिकायत के बाद फर्जीवाड़ा की शिकायत हुई तो परतें खुल गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) मोनिका राणा ने आरोपित अन्नी, उसकी बेटी सन्नो, स्वालीन के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। इससे पहले आरोपितों से 51 हजार रुपये की रिकवरी का नोटिस भी जारी किया जा चुका। फर्जीवाड़ा करने वाली अन्नी व उसकी बेटियां आंवला में रहती है। वहीं की हसीना ने आईजीआरएस पर शिकायत की थी।

    उन्होंने बताया था कि अन्नी के पति अच्छन खां (53) जीवित हैं, मगर उन्हें तीन बार मृत दर्शाया गया। तीनों फर्जी प्रमाणपत्र आफलाइन बनाए गए थे। इन्हीं के आधार पर अन्नी, सन्नो व स्वालीन ने विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। तीनों ने अलग तिथियों पर आवेदन पत्र में अपने पति का नाम अच्छन खां लिखा, उसका फर्जी प्रमाणपत्र लगाया। इसके बाद मिलीभगत से तीनों की विधवा पेंशन जारी की जाने लगी।

    हसीना की शिकायत पर जुलाई में आंवला के एसडीएम ने जांच बैठाई। उसमें पाया गया कि अच्छन खां जिंदा हैं, उनकी पत्नी व बेटियों ने फर्जीवाड़ा किया। तीनों आरोपितों ने अपने बयान में इसकी पुष्टि भी की है। उनके खाते में विधवा पेंशन की किस्तों के रूप में 51 हजार रुपये पहुंच चुके थे। अगस्त में तीनों आरोपितों के विरुद्ध रिकवरी नोटिस जारी किया गया था। अब जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा के कार्यालय के कनिष्ठ सहायक पुनीत कुमार की ओर से आंवला थाने में मां, बेटियों पर फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी कर सरकारी रकम हड़पने समेत कई अन्य धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई।