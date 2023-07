मौसम वैज्ञानिक डा. आरके सिंह ने बताया कि अभी दो दिनों तक इसी तरह का मौसम और रहने की संभावना हैं। शुक्रवार को भी सुबह से बूंदाबांदी की संभावना हैं। दो दिनों में करीब 20 एमएम वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है। शुक्रवार को हुई वर्षा शहर से ज्यादा देहात क्षेत्रों में हुई। कई घरों में जलभराव हो गया।

UP Weather : पूरे दिन होती रही हल्की बारिश; उमस भरी गर्मी से राहत- आज भी वर्षा का अनुमान

जागरण संवाददाता, बरेली : मौसम का मिजाज गुरुवार को एक साथ बदल गया। सुबह से ही काले घने बादलों के साथ हल्की वर्षा शुरू हुई। बिना रुके दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तक 23 एमएम वर्षा हो गई। जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक डा. आरके सिंह ने बताया कि अभी दो दिनों तक इसी तरह का मौसम और रहने की संभावना हैं। शुक्रवार को भी सुबह से बूंदाबांदी की संभावना हैं। दो दिनों में करीब 20 एमएम वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है। शुक्रवार को हुई वर्षा शहर से ज्यादा देहात क्षेत्रों में हुई। कई घरों में जलभराव हो गया। आवंला थाने की एक पुलिस चौकी भी में पानी घुस गया। मौसम विभाग की ओर से तेज गर्जन और चमक के साथ वर्षा का अनुमान था जो सही साबित हुआ। उधर दूसरी ओर गुरुवार तड़के ही आंवला क्षेत्र में इतनी तेज गर्जन हुई कि सोते हुए लोग उठ गए। तो बच्चों की भी चीख निकल गई। आंवला के लोगों ने बताया कि तेज चमक और गड़गड़ाहट के तुरंत बाद अचानक से बिजली सप्लाई भी कुछ समय के लिए ठप हो गई थी। संभवत: किसी क्षेत्र में बिजली गिरी थी। हालांकि, मौसम विभाग की ओर से आंवला में बिजली गिरने की कोई पुष्टि नहीं की। शुक्रवार को भी पूरे दिन वर्षा के आसार हैं।

