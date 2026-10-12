धर्मेंद्र कश्यप के सपा में जाने से बरेली में बदला सियासी गणित, BJP की इन 4 सीटों पर फंसा पेंच!

अशोक आर्य, बरेली। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने जिले में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के साथ कमजोर सीटों पर वापसी करने की चुनौती होगी। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने से पार्टी के सामने नए सियासी समीकरण साधने की चुनौती बढ़ गई है।

आंवला से पांच बार विधायक रहे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के राज्यसभा पहुंचने के बाद इस सीट पर नए प्रत्याशी की तलाश भी भाजपा के लिए अहम होगी। ऐसे में पार्टी को पिछली चुनावी स्थिति के साथ जातीय समीकरणों और बदले राजनीतिक हालात को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी होगी।

जिले की नौ विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए कई संकेत छोड़ गए थे। भोजीपुरा और बहेड़ी सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि कैंट सीट महज 768 वोटों से जीत सकी थी।

फरीदपुर में भी जीत का अंतर करीब तीन हजार वोट रहा था। ऐसे में भाजपा के सामने पहले से ही हारी हुई सीटों पर वापसी करने और कम अंतर वाली सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने की चुनौती थी। अब धर्मेंद्र कश्यप के सपा में जाने से कुछ अन्य सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। आंवला सीट पर भाजपा को नया प्रत्याशी उतारना होगा। धर्मपाल सिंह लंबे समय से इस क्षेत्र की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं।

ऐसे में उनके स्थान पर पार्टी किसे मौका देती है और नया प्रत्याशी मतदाताओं के बीच कितनी स्वीकार्यता हासिल कर पाता है, यह चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होगा। भाजपा के लिए यहां संगठन की मजबूती के साथ स्थानीय समीकरणों को साधना भी जरूरी होगा।

धर्मेंद्र कश्यप का प्रभाव आंवला के साथ बिथरीचैनपुर, कैंट और फरीदपुर क्षेत्र में भी माना जाता है। उनके सपा में शामिल होने से इन क्षेत्रों में भाजपा के सामने चुनौती बढ़ सकती है। धर्मेंद्र कश्यप अपनी बेटी कीर्ति कश्यप को बिथरीचैनपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं।