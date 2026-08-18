यूपी में ऑनर किलिंग: प्रेमी ने SSP से की शिकायत तो खुला राज, खेत में दफनाया 10वीं की छात्रा का शव

संवाद सूत्र, गुलड़िया (बरेली)। प्रेम प्रसंग की वजह से किशोरी की हत्या का उसका शव खेत में दफना दिया गया। कई दिनों तक जब किशोरी का पता नहीं चला तो उसके प्रेमी ने दो दिन पहले एसएसपी को फोन कर शिकायत की। मामले में जांच कराई तो आरोप सही पाए गए।

पुलिस के पहुंचते ही परिवार के सभी सदस्य फरार हो गए। एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने घटना स्वीकार ली है। मंगलवार को किशोरी का शव खेत से निकाला जाएगा।

पुलिस के मुताबिक, अलीगंज के गांव अनिरुद्धपुर गौटिया निवासी 17 वर्षीय किशोरी कक्षा 10 की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि किशोरी का पड़ोस के ही युवक से प्रेम प्रसंग हो गया था।

स्वजन ने जब किशोरी को युवक के साथ देखा तो मारपीट की और उससे दूरी बनाने को कहा मगर वह नहीं मानी। किशोरी के प्रेमी ने एसएसपी को फोन कर बताया कि 28 जुलाई से किशोरी लापता है।

उसने आनर किलिंग की बात कहते हुए शव खेत में दफनाना बताया। मामले में एसएसपी ने जांच कराई तो पता चला कि किशोरी 28 जुलाई से लापता है मगर स्वजन ने उसकी गुमशुदगी तक दर्ज नहीं कराई।

इससे चीजें और भी स्पष्ट होने लगीं। गांव वालों से पूछताछ की तो चर्चा मिली कि स्वजन ने ही उसकी हत्या कर शव दफना दिया है। उधर, पुलिस का शक गहराते ही किशोरी के स्वजन फरार हो गए। पुलिस ने किशोरी के चाचा को हिरासत में ले लिया है।