यूपी में ऑनर किलिंग: प्रेमी ने SSP से की शिकायत तो खुला राज, खेत में दफनाया 10वीं की छात्रा का शव
बरेली में प्रेम प्रसंग के चलते एक 17 वर्षीय छात्रा की ऑनर किलिंग कर शव खेत में दफना दिया गया। प्रेमी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें मामला उजागर हुआ और अब शव निकाला जाएगा।
HighLights
पड़ोसी युवक से प्रेम-प्रसंग की वजह से 28 जुलाई को कर दी थी हत्या
संवाद सूत्र, गुलड़िया (बरेली)। प्रेम प्रसंग की वजह से किशोरी की हत्या का उसका शव खेत में दफना दिया गया। कई दिनों तक जब किशोरी का पता नहीं चला तो उसके प्रेमी ने दो दिन पहले एसएसपी को फोन कर शिकायत की। मामले में जांच कराई तो आरोप सही पाए गए।
पुलिस के पहुंचते ही परिवार के सभी सदस्य फरार हो गए। एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने घटना स्वीकार ली है। मंगलवार को किशोरी का शव खेत से निकाला जाएगा।
पुलिस के मुताबिक, अलीगंज के गांव अनिरुद्धपुर गौटिया निवासी 17 वर्षीय किशोरी कक्षा 10 की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि किशोरी का पड़ोस के ही युवक से प्रेम प्रसंग हो गया था।
स्वजन ने जब किशोरी को युवक के साथ देखा तो मारपीट की और उससे दूरी बनाने को कहा मगर वह नहीं मानी। किशोरी के प्रेमी ने एसएसपी को फोन कर बताया कि 28 जुलाई से किशोरी लापता है।
उसने आनर किलिंग की बात कहते हुए शव खेत में दफनाना बताया। मामले में एसएसपी ने जांच कराई तो पता चला कि किशोरी 28 जुलाई से लापता है मगर स्वजन ने उसकी गुमशुदगी तक दर्ज नहीं कराई।
इससे चीजें और भी स्पष्ट होने लगीं। गांव वालों से पूछताछ की तो चर्चा मिली कि स्वजन ने ही उसकी हत्या कर शव दफना दिया है। उधर, पुलिस का शक गहराते ही किशोरी के स्वजन फरार हो गए। पुलिस ने किशोरी के चाचा को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस के मुताबिक, खेत से शव निकालने के लिए डीएम की अनुमति मिल गई है। सोमवार देर शाम टीम पहुंची थी मगर वर्षा और अंधेरा होने की वजह से शव निकल नहीं सका। अब मंगलवार को उसका शव निकाला जाएगा। पोस्टमार्टम में किशोरी की मौत से पर्दा हटेगा।
गला दबाकर हत्या की बात आ रही सामने
पुलिस के मुताबिक, अभी तक जो भी लोग हिरासत में उनसे पूछताछ के आधार पर यही पता चला है कि किशोरी का गला दबाकर हत्या की है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि हत्या कैसे की गई।
किशोरी के प्रेमी ने हत्या करके शव खेत में दफन करने की सूचना दी थी। घटना की जानकारी कराई तो कई तथ्य सही प्रतीत हो रहे हैं। मंगलवार को किशोरी का शव निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- अंशिका वर्मा, एसपी साउथ।
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