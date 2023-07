IAS बनने की चाहत! घर से भागी दो लड़कियां, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़ी और फिर पहुंच गईं वन स्टॉप सेंटर

पुलिस की पूछताछ में किशोरियों ने बताया कि आनलाइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़ी हुई हैं। घर के लोग उन्हें बेवजह डांटते हैं व पढ़ाई में सहयोग नहीं करते। इससे वह नाराज होकर अपनी महिला पार्टनर के यहां जम्मू-कश्मीर चली गई थीं। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वापस घर आ रही थीं। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है।

IAS बनने की चाहत! घर से भागी दो लड़कियां, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़ी और फिर...

कासिमाबाद (गाजीपुर), संवाद सूत्र। क्षेत्र के एक गांव से सोमवार को स्कूल से गायब दो किशोरियों को शनिवार की देर शाम मुखबिर की सूचना पर मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही बहादुरगंज चौकी इंचार्ज आशुतोष शुक्ला व उनकी टीम ने बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। पुलिस की पूछताछ में किशोरियों ने बताया कि आनलाइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़ी हुई हैं। घर के लोग उन्हें बेवजह डांटते हैं व पढ़ाई में सहयोग नहीं करते। इससे वह नाराज होकर अपनी महिला पार्टनर के यहां जम्मू-कश्मीर चली गई थीं। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वापस घर आ रही थीं। किशोरियों ने बताया कि वह क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाकर पढ़-लिखकर आइएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। कोतवाल शिव प्रताप वर्मा ने बताया कि घर से गायब दोनों किशोरियों को बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है।

