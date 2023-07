Bareilly News: सिपाही बताकर की शादी, झूठ छिपाने के लिए पहन ली वर्दी; आखिर में ऐसे खुली पोल

Bareilly News बरेली में एक युवक पकड़ा गया जो पिछले कई महीनों से खुद को सिपाही बताकर फायदा लेता आ रहा था। दरअसल रोहित ठाकुर नाम के व्यक्ति ने शादी के लिए झूठ बोला और खुद को सिपाही बताया। शादी के बाद शुरुआती एक महीना छुट्टी के बहाने कट गया मगर उसके बाद झूठ छिपाने की चुनौती थी। इसके लिए वर्दी पहनकर घर से निकलता फिर लौट आता।

सिपाही बताकर की शादी, झूठ छिपाने के लिए पहन ली वर्दी; आखिर में ऐसे खुली पोल

Your browser does not support the audio element.

बरेली, जागरण संवाददाता। बरेली में एक बार फिर से शादी के लिए फरेब का मामला सामने आया है। यहां एक लड़के ने शादी के लिए एक झूठ बोला, फिर उसे छिपाने के लिए बार-बार झूठ बोलता चला गया। शनिवार को झूठ का पुलिंदा खुला तो फर्जी सिपाही को जेल का रास्ता दिखा दिया गया। झूठ के पुलिंदे पर रिश्ता बनाने चले आरोपित का अंजाम बुरा हुआ है। आरोपित रोहित राठौर ने स्वीकारा कि रिश्ता तय होते समय कह दिया था कि पुलिस में तैनात है। शादी के बाद शुरुआती एक महीना छुट्टी के बहाने कट गया मगर, उसके बाद झूठ छिपाने की चुनौती थी। इसके लिए वर्दी पहनकर घर से निकलता, फिर लौटकर आता तो कहता...ड्यूटी कर लौट आया। शनिवार दोपहर कुछ लोगों को हड़का रहा था, तभी पकड़ा गया। ऐसे खुल गई पोल प्रयागराज में रहने वाले रोहित राठौर की शादी आठ महीने पहले बहेड़ी निवासी युवती से हुई थी। बारादरी थाना पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर को कुछ राहगीरों ने बताया कि मूर्ति नर्सिंग होम तिराहा के पास सिपाही अभद्रता कर रहा है। सवाल हुए तो बताने लगा कि 2020 बैच का सिपाही है। हरदोई पुलिस लाइंस में है तैनाती इतना ही नहीं रोहित ने बताया कि हरदोई पुलिस लाइंस में उसकी तैनाती है मगर, संजयनगर में किराए के मकान में रहने वाली पत्नी के पास आया है। उससे पीएनओ (पुलिस कर्मी का निजी नंबर) पूछा तो वह भी बता दिया। उसके पास आइकार्ड भी था। बाद में जांच हुई और उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया।

Edited By: Swati Singh