Bareilly Weather: बरेली में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना, 12 जुलाई तक अलर्ट जारी

Bareilly Weather मौसम वैज्ञानिक डा. आरके सिंह बताते हैं कि इस समय पूरे भारत पर घने बादल मंडरा रहे हैं। शुक्रवार को सेटेलाइट से ली गई तस्वीर में बादलों को स्पष्ट देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई तक अलर्ट जारी है। लगातार हो रही बारिश कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

बरेली में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना, 12 जुलाई तक अलर्ट जारी

Your browser does not support the audio element.

बरेली, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून की दस्तक के साथ-साथ अलग-अलग- क्षेत्रों में बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। बरेली में भी इन दिनों बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जिले में शुक्रवार को सुबह पांच बजे से भीषण वर्षा हुई। तीन घंटे में 41 एमएम वर्षा ने शहर को जलमग्न कर दिया। इस वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दोपहर बाद बादलों का साया हटा और धूप भी निकली। बरेली में बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो 12 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से 12 जुलाई तक वर्षा अनुमान लगाया जा रहा है। जिसमें मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना हैं। इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत भी मिलेगी। आज होगी रुक-रुक कर बारिश मौसम वैज्ञानिक डा. आरके सिंह बताते हैं कि इस समय पूरे भारत पर घने बादल मंडरा रहे हैं। शुक्रवार को सेटेलाइट से ली गई तस्वीर में बादलों को स्पष्ट देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई तक अलर्ट जारी है। शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिन तेज वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शनिवार को 20 से 30 एमएम वर्षा का अनुमान हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट इसके बाद रविवार और सोमवार को दोनों दिन 40 से 50 एमएम तक वर्षा हो सकती है। लगातार वर्षा की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज होने की संभावना हैं। इसी के साथ तेज हवा और चमक गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने की भी संभावना हैं। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से सभी लोगों को सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को हुई वर्षा ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो शुक्रवार को हुई वर्षा ने पिछले पांच सालों का रिकॉर्ड अभी भी नहीं तोड़ा है। वर्ष 2019 में जुलाई माह में सबसे ज्यादा 112 एमएम वर्षा 11 जुलाई को हुई थी। 2020 में जुलाई माह में सबसे ज्यादा वर्षा 57 एमएम हुई। जबकि शुक्रवार को केवल 41 एमएम ही वर्षा हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से इस वर्ष माह पिछले वर्षों में जुलाई माह का रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

Edited By: Swati Singh