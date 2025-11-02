बरेली में फर्जी फर्म से 4.39 करोड़ की टैक्स चोरी का पर्दाफाश, नकली बिलिंग से ली थी अवैध ITC

जागरण संवाददाता, बरेली। फर्जी फर्म बनाकर 4.39 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) ले लिया गया। जांच में पुष्टि होने के बाद वाणिज्य कर टीम ने आरोपित अभिषेक ठाकुर निवासी वैशाली विहार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार राज्य कर अधिकारी ने जांच के बाद बताया कि जौनपुर में पंजीकृत फर्म विनोद इंटरप्राइजेज अस्तित्व विहीन पाई गई। उक्त फर्म द्वारा पंजीयन के लिए प्रयुक्त मोबाइल नंबर और ईमेल पर अन्य फर्म के पंजीयन से ठाकुर इंटरप्राइजेज पंजीकृत पाई गई। जांच में जिस भवन संख्या और अन्य विवरण दिए गए थे वह मिले ही नहीं। किरायानामा भी फर्जी पाया गया।