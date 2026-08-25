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स्वाइन फ्लू को लेकर नई गाइडलाइन जारी: मुरादाबाद जिला अस्पताल अलर्ट, 15 बेड आरक्षित; जानें लक्षण और बचाव

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 04:23 PM (IST)

मुरादाबाद जिला अस्पताल स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट पर है, जहां शासन की गाइडलाइन के बाद मरीजों के लिए 15 बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल ने लक्षणों की पहचान और बचाव के उपायों पर जोर दिया है, जिसमें मास्क का उपयोग और हाथ धोना शामिल है।

प्रतीकात्मक इमेज

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जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मंगलवार को शासन से गाइडलाइन मिलने के बाद जिला अस्पताल में तैयारियां तेज कर दी गई। मरीजों के उपचार के लिए तीन बेड इमरजेंसी में और दो बेड सारी वार्ड में आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा पहले से तैयार आपदा प्रबंधन के 10 बेड भी जरूरत पड़ने पर स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इस तरह जिला अस्पताल में कुल 15 बेड की व्यवस्था रहेगी।

स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की निगरानी के साथ ही अस्पताल में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों में यदि सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार, खांसी या अन्य संदिग्ध लक्षण मिलते हैं तो चिकित्सक उनकी जांच करेंगे।

गंभीर स्थिति वाले मरीजों को आवश्यकता के अनुसार आरक्षित वार्ड में भर्ती किया जाएगा। चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और जरूरी होने पर मास्क का प्रयोग करें।

खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रूमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को साबुन और पानी से बार-बार धोते रहें। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हाथ साफ किए बिना आंख, नाक और मुंह को न छुएं।

लक्षण दिखें तो न बरतें लापरवाही

तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिरदर्द, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होने पर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। घर में किसी सदस्य को ऐसे लक्षण हों तो उसके साथ व्यक्तिगत सामान साझा करने से बचें।

बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं लेने से भी बचना चाहिए। बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

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