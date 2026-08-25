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मछली दाना की आड़ में गांजा तस्करी, 50 हजार के इनामी तस्कर को STF ने बरेली से दबोचा 

By Rajnesh Saxena Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:19 AM (IST)

मछली दाना की आड़ में गांजा तस्करी करने वाले 50 हजार के इनामी यूसुफ अंसारी को एसटीएफ ने बरेली से गिरफ्तार किया है। वह एक साल से फरार था और रायपुर से गांजा लाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करता था।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. 50 हजार का इनामी यूसुफ अंसारी बरेली से गिरफ्तार।

  2. मछली दाना की आड़ में गांजा तस्करी करता था।

  3. एसटीएफ ने बदायूं-बरेली हाईवे पर घेरकर दबोचा।

जागरण संवाददाता, बरेली। मछली दाना की आड़ में प्रदेश में गांजा की तस्करी करने वाले यूसुफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सोमवार को 50 हजार के इनामी यूसुफ को बरेली से दबोचा। वह झांसी जिले के मोठ थाने में दर्ज केस में वांछित था। यूसुफ बरेली के भमौरा थाना क्षेत्र के बल्लिया घिलौरा गांव का रहने वाला है। वह पिछले एक साल से फरारी काट रहा था।

एसटीएफ इंस्पेक्टर जय प्रकाश राय का कहना है कि वांछित और पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाला तस्कर बरेली में छिपा हुआ है। तब एक टीम को बरेली भेजा गया। सोमवार को टीम ने बदायूं-बरेली हाईवे पर घेराबंदी करके यूसुफ अंसारी को दबोच लिया।

पूछताछ में पता चला कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने का उसका गिरोह सक्रिय है। यूसुफ सहयोगियों के साथ मिलकर रायपुर से गांजा लाकर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सप्लाई करता था। बीते साल भी मछली दाने की बोरी की आड़ में डीसीएम में गांजा लोड करवाया था। उसे लेकर राहुल, जय प्रकाश बिजनौर जा रहे थे, तभी झांसी में पकड़ लिए गए थे। पुलिस ने यूसुफ पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

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