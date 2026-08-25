मछली दाना की आड़ में गांजा तस्करी, 50 हजार के इनामी तस्कर को STF ने बरेली से दबोचा 

जागरण संवाददाता, बरेली। मछली दाना की आड़ में प्रदेश में गांजा की तस्करी करने वाले यूसुफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सोमवार को 50 हजार के इनामी यूसुफ को बरेली से दबोचा। वह झांसी जिले के मोठ थाने में दर्ज केस में वांछित था। यूसुफ बरेली के भमौरा थाना क्षेत्र के बल्लिया घिलौरा गांव का रहने वाला है। वह पिछले एक साल से फरारी काट रहा था।

एसटीएफ इंस्पेक्टर जय प्रकाश राय का कहना है कि वांछित और पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाला तस्कर बरेली में छिपा हुआ है। तब एक टीम को बरेली भेजा गया। सोमवार को टीम ने बदायूं-बरेली हाईवे पर घेराबंदी करके यूसुफ अंसारी को दबोच लिया।