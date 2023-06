भमौरा पुलिस के मुताबिक मामला पहली पाली का है। आयोग की ओर से अधिकारियों को सूचना दी गई कि सर्वोदय जनकल्याण कालेज में अथ्यर्थी जीतेश यादव के स्थान पर साल्वर परीक्षा दे रहा है। तत्काल ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। तय इनपुट पर कमरा नंबर एक पर टीम गई जहां मुरादाबाद के जीतेश यादव के स्थान पर राजेश कुमार परीक्षा दे रहा था।

आरोपी मुरादाबाद के अभ्यर्थी के स्थान पर पेपर दे रहा था।

Your browser does not support the audio element.

बरेली, जागरण संवाददाता। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा (वीडीओ)- 2018 परीक्षा के दूसरे दिन भमौरा के सर्वोदय जनकल्याण इंटर कालेज में भी बिहार का एक सॉल्वर पकड़ गया। आरोपित मुरादाबाद के अभ्यर्थी के स्थान पर पेपर दे रहा था। पहली पाली में पकड़ गया सॉल्‍वर भमौरा पुलिस के मुताबिक, मामला पहली पाली का है। आयोग की ओर से अधिकारियों को सूचना दी गई कि सर्वोदय जनकल्याण कालेज में अथ्यर्थी जीतेश यादव के स्थान पर साल्वर परीक्षा दे रहा है। तत्काल ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। तय इनपुट पर कमरा नंबर एक पर टीम गई, जहां मुरादाबाद के जीतेश यादव के स्थान पर राजेश कुमार परीक्षा दे रहा था। उसे पुलिस की मदद से उठा लिया गया। टीम आरोपित को थाने लेकर पहुंची। UPSSSC VDO Exam 2023: एजेंसी की चूक ने अभ्यर्थी को बना दिया सॉल्वर, खानी पड़ी हवालात की हवा जीतेश के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था पूछताछ में आरोपित राजेश कुमार ने बताया कि वह बिहार के कस्बा व थाना हाजीपुर का निवासी है। प्रवेश पत्र व आधार कार्ड में फोटो मिसमैच कर वह जीतेश के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। बायोमीट्रिक में गड़बड़ी पाये जाने पर एजेंसी ने सेंटर पर सूचना पहुंचाई थी। बारादरी पुलिस ने मामले में प्राथमिकी लिख ली है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

Edited By: Vinay Saxena