    सपा नेता अताउर रहमान का आरोप- दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश है एसआईआर

    By Dinesh Gangwar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:17 PM (IST)

    बरेली से, सपा नेता अताउर रहमान ने एसआईआर को दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश बताया। उन्होंने भाजपा पर बिहार जैसी रणनीति अपनाने का ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। एसआईआर दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश है। लेकिन सपा कार्यकर्ता इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। यह कहना है। बहेड़ी के विधायक व सपा के प्रदेश महासचिव अतारउर रहमान का जो मंगलवार को कस्बे से सटे रिछोला किफायतुला गांव में एक जरी जरदोजी कार्यालय का उद्घाटन कर थे।

    इस दौरान उन्होंने कहा कि एसआईआर दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश है। इसके लिए इतना कम समय दिया जाने से ही इस साजिश का पता चलता है। भाजपा ने जिस तरह से बिहार में किया है।

    ऐसा ही वह यहां भी करना चाहती है। लेकिन सपा के कार्यकर्ता पार्टी की ओर से प्रत्येक बूथ पर बीएलए के रुप में तैनात हैं। वह किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। समय कम होने की वजह से बीएलओ पर भारी दबाव में हैं। जिस कारण बीएलओ आत्म हत्या कर रहे हैं।

    पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई बार कहने के बाद एक सप्ताह का समय बढाया गया है। इसमें पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार, सेंथल चेयरमैन कम्बर एजाज शानू, हाजी शफ्फन मियां, शारिक खान एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे