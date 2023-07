दूसरे निजली अस्पताल के मैनेजर विनोद निवासी नवादा बन ने कहां घायल को उनके अस्पताल में भर्ती कराओ। उसने मैनेजर के बताए अस्पताल में घायल को भर्ती नहीं कराया। इससे नाराज मैनेजर ने एक जुलाई शाम को कार से अपने साथी नितिन कुमार यादव आशीष सुरेंद्र तेजराम व दो अज्ञात लोगों के साथ फरीदपुर स्थित एक निजी अस्पताल के सामने उसको पीटते हुए कार में डाल लिया।

एंबुलेंस चालक का अपहरण करने के आरोप में सात पर मुकदमा दर्ज

संस, फरीदपुर : एंबुलेंस चालक ने शहर के एक निजी अस्पताल के मैनेजर सहित सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। नांद अलगनी निवासी विपिन कुमार ने बताया कि वह प्राइवेट एंबुलेंस चालक है। दुर्घटना की सूचना पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराता है। तीन दिन पहले को रमपुरा मोड़ पर हुए हादसे बाद घायल को एंबुलेंस से लेकर बरेली निजी अस्पताल ले जा रहा था। दूसरे निजली अस्पताल के मैनेजर विनोद निवासी नवादा बन ने कहां घायल को उनके अस्पताल में भर्ती कराओ। उसने मैनेजर के बताए अस्पताल में घायल को भर्ती नहीं कराया। इससे नाराज मैनेजर ने एक जुलाई शाम को कार से अपने साथी नितिन कुमार यादव, आशीष, सुरेंद्र, तेजराम व दो अज्ञात लोगों के साथ फरीदपुर स्थित एक निजी अस्पताल के सामने उसको पीटते हुए कार में डाल लिया। बरेली के एक निजी अस्पताल में बंधक बनाकर पिटाई की और मैनेजर ने अस्पताल में चोरी का आरोप लगाते हुए प्रेम नगर पुलिस को दे दिया। पुलिस को उसने पूरी बात बताई तो उसको छोड़ दिया। इंस्पेक्टर दयाशंकर ने बताया कि एंबुलेंस चालक के शिकायती पत्र पर मैनेजर विनोद कुमार, नितिन कुमार, आशीष, सुरेंद्र, तेजराम व दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी है।

