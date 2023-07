Bareilly बरेली कालेज में बीए प्रथम वर्ष में अभी तक 1256 बीकाम में 480 बीएससी बायोलाजी में 541 और बीएससी गणित में 278 पंजीकरण हुए हैं। वहीं साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय में बीए में 56 पंजीकरण हुए हैं। बी काम आनर्स व बीएससी होमसाइंस में तीन-तीन पंजीकरण हुए हैं। आबंतीबाइ महाविद्यालय में भी बीए में 454 पंजीकरण हो सके हैं।

डिग्री कालेजों में खाली पड़ी सीटें, पंजीकरण नहीं करा रहे विद्यार्थी

जागरण संवाददाता, बरेली : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया अभी तेजी नहीं पकड़ रही है। शहर के कालेजों में खाली पड़ी सीटों पर विद्यार्थी प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं करा रहे हैं, जिससे अभी तक कई हजार सीटें खाली हैं। बरेली कालेज में बीए प्रथम वर्ष में अभी तक 1,256, बीकाम में 480, बीएससी बायोलाजी में 541 और बीएससी गणित में 278 पंजीकरण हुए हैं। वहीं, साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय में बीए में 56 पंजीकरण हुए हैं। बी काम आनर्स व बीएससी होमसाइंस में तीन-तीन पंजीकरण हुए हैं। आबंतीबाइ महाविद्यालय में भी बीए में 454 पंजीकरण हो सके हैं। कन्या महाविद्यालय भूड़ में भी पंजीकरण कम हुए हैं। छात्र-छात्राओं ने रुवि की वेबसाइट पर तो पंजीकरण कराया है, लेकिन महाविद्यालयों में पंजीकरण नहीं कराए हैं। इससे प्रवेश प्रक्रिया तेजी नहीं पकड़ पा रही है। आइटीआइ की प्रवेश प्रक्रिया बंद आइटीआइ की विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश के लिए राजकीय औद्योगिक संस्थान की वेबसाइट पर तीन जुलाई तक प्रवेश के लिए आवेदन होने थे। यह रात 12 बजे बंद हो गए। बरेली मंडल में 12,000 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए थे।

