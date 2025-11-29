स्मार्ट सिटी का संजय कम्युनिटी सरोवर: 'डेढ़ लाख' की धनराशि बनी रोड़ा, अब ग्लोबल टेंडर की तैयारी
बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत संजय कम्युनिटी सरोवर को विकसित करने की योजना डेढ़ लाख रुपये की धनराशि के कारण रुकी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए अब ग्लोबल टेंडर जारी करने की तैयारी की जा रही है, जिससे सरोवर के विकास का कार्य प्रारंभ हो सके।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में पर्यटन विकास को लेकर विकसित संजय कम्युनिटी सरोवर परिसर के संचालन के लिए अब नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी। इसके लिए जल्द ही बोर्ड बैठक कर मंथन किए जाने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यह टेंडर ग्लोबल होगा, जिसमें बड़ी संख्या में एजेंसियों के प्रतिभाग किए जाने की संभावना है।
शहर के सिविल लाइन स्थित संजय कम्युनिटी हाल परिसर का स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 11 करोड़ से सुंदरीकरण-जीर्णोंद्धार किया गया। इसके लिए बीते वर्ष निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मकसद बिल्डिकान प्राइवेट लिमिटेड काे संचालन की जिम्मेदारी दी गई। जिसे वर्ष में करीब डेढ़ लाख रुपये ही देने पर सहमति बनी।
यह धनराशि उपयुक्त नहीं होने को लेकर उच्चाधिकारियों ने फिर से मंथन करने की बात कही। परियोजना के संचालन में देरी होने को लेकर दैनिक जागरण की ओर से अधूरी परियोजना समाचारीय अभियान के तहत सवाल खड़े करने पर जिम्मेदारों में खलबली मच गई। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही बोर्ड बैठक कर परियोजना के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी।
30 कार की क्षमता का बना है पार्किंग
बरेली कालेज और आसपास के क्षेत्र के लोगों को भविष्य में जाम की स्थिति से नहीं गुजरना पड़े इसके लिए संजय कम्युनिटी हाल परिसर में ही 30 कार की क्षमता का मल्टीलेवल कार पार्किंग भी विकसित किया गया। मगर, परियोजना के संचालन नहीं होने से अब पार्किंग भी सूना पड़ा है। जबकि सरोवर परिसर में ही 16 कियोस्क और स्मार्ट टायलेट भी बनाया गया है।
दिसंबर के पहले सप्ताह में बोर्ड बैठक संभव
अधिकारियों के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक की संभावना है। इसमें इस परियोजना के संचालन और नए सिरे से निविदा को लेकर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही परियोजना के संचालन में अब तक हुई देरी और आ रही बाधाओं पर भी मंथन किए जाने की बात कही जा रही है।
बड़ी एजेंसियों के प्रतिभाग नहीं होने से भी मुश्किल में परियोजना
संजय कम्युनिटी हाल परिसर के लिए बीते दो वर्ष से निविदा प्रक्रिया आमंत्रित की जा रही है। चार बार निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद पांचवी बार में मकसद बिल्डकान एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब जिम्मेदारों की ओर से कार्यदायी संस्था द्वारा संचालन के लिए धनराशि अपेक्षा से कम दिए जाने पर फिर से मंथन करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि अब जो एजेंसी अधिक धनराशि देगी उसे ही संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसके लिए ग्लेाबल टेंडर आमंत्रित किया जाएगा।
संजय कम्युनिटी सरोवर परिसर के संचालन के लिए मंडलायुक्त की ओर से फिर से मंथन कर निर्णय लेने को कहा गया है। इसके लिए बोर्ड में मंथन किया जाएगा।
- संजीव कुमार मौर्य, सीईओ स्मार्ट सिटी
यह भी पढ़ें- 11 करोड़ खर्च, फिर भी 'पर्यटन शून्य': बरेली का संजय कम्युनिटी सरोवर दो साल से ठप
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।