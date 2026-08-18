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सैनिक स्कूल की दीवार फांदकर भागा छात्र: अवध असम एक्सप्रेस में मिला, खोली रैगिंग और वार्डन की पोल

By Anil Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:02 AM (IST)

राजस्थान के सैनिक स्कूल से रैगिंग और वार्डन की प्रताड़ना से परेशान होकर भागा छात्र बरेली में अवध असम एक्सप्रेस से बरामद हुआ। उसे चाइल्ड हेल्पलाइन की मौजूदगी में पिता को सौंपा गया, जिन्होंने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए।

प्रतीकात्‍मक इमेज

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HighLights

  1. कासगंज निवासी छात्र जा रहा था लखनऊ, बरेली जंक्शन पर जीआरपी ने ढूंढ़ा

जागरण संवाददाता, बरेली। राजस्थान के एक सैनिक स्कूल से दसवीं का छात्र परेशान होकर दीवार कूदकर भाग गया। साथी छात्र के साथ अवध असम एक्सप्रेस से लखनऊ जाते समय बरेली जीआरपी ने जंक्शन पर ट्रेन से उसे बरामद कर लिया और पिता के सुपुर्द कर दिया गया।

छात्र और उसके पिता ने स्कूल में रैगिंग करने और इसकी शिकायत करने पर वार्डन की ओर से परेशान करने का आरोप लगाया है। अब छात्र ने शिकायत भी स्कूल चेयरमैन को वाट्सएप के माध्यम से भेजी है।

मूलरूप से कासगंज निवासी 15 वर्षीय छात्र के पिता लखनऊ में वन विभाग में तैनात हैं। छात्र राजस्थान के सैनिक स्कूल में दसवीं में पढ़ता है। जीआरपी बरेली जंक्शन को 16 अगस्त को सूचना मिली कि 15910 अवध असम एक्सप्रेस कोच नंबर बी-थ्री में एक छात्र किसी को बिना बताए आ रहा है।

जैसे ही ट्रेन बरेली जंक्शन पर पहुंची तो जीआरपी ने बी-थ्री कोच में तलाश की तो उसका साथी मिला, लेकिन छात्र नहीं मिला। इस पर अन्य कोच की तलाशी ली तो वह मिल गया।

इस दौरान उसके पिता को भी स्कूल प्रबंधक की ओर से सूचना दी गई थी, जिससे वह भी बरेली जंक्शन पर आ गए। छात्र को चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर मेघा की उपस्थित में पिता के सुपुर्द किया गया।

छात्र और उसके पिता ने बताया कि उसका प्रवेश पिछले वर्ष नवीं कक्षा में सैनिक स्कूल में हुआ था। छात्रावास में उसकी सीनियर छात्रों ने रैगिंग की थी तो उन्होंने स्कूल के प्रबंधन से शिकायत की थी। उसके साथी पांच बच्चों ने भी गवाही दी थी।

इस पर जांच कमेटी भी बनी थी, जिसके बाद से बच्चों को परेशान किया जाने लगा। वार्डन बच्चे को परेशान कर रहे थे। उसकी उंगली में भी चोट लगी है।

जब लखनऊ निवासी उसका साथी छात्र स्कूल से अनुमति लेकर 15 अगस्त की रात में अपने घर जाने के लिए निकला तो वह भी उसके साथ दीवार कूदकर भाग गया और ट्रेन से लखनऊ आ रहा था।

जीआरपी थाना प्रभारी सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि बच्चे को सकुशल बरामद कर पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। वह जिस साथी छात्र के साथ आ रहा था, उसने स्कूल प्रबंधन को साथ न आने की सूचना दी थी।

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