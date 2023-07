Road Accident : देर रात आम लेकर जा रही पिकअप हुई पंचर; टकराए तीन वाहन, 12 घायल- तीन की हालत गंभीर

Road Accident मीरगंज पुलिस के मुताबिक घटना रात करीब 11.45 की है। हाईवे पर यूपी 25 रेस्टोरेंट के सामने आम लेकर जा रही पिकअप गाड़ी अचानक से पंचर हुई जिसके बाद यह हादसा हुआ। टक्कर लगने से ट्रक व प्राइवेट बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बस में बैठे यात्री घायल हो गए। पिकअप पलटकर रेलिंग में लटक गई।

Road Accident : आम लेकर जा रही पिकअप हुई पंचर; टकराए तीन वाहन, 12 घायल- तीन की हालत गंभीर

Your browser does not support the audio element.

जासं, बरेली : आम लेकर लखनऊ से रुड़की की ओर जा रही पिकअप मंगलवार देर रात अचानक से पंचर हो गई। इस दौरान बरेली की तरफ से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया। उसके पीछे चल रही प्राइवेट बस ट्रक से जाकर टकरा गई जिससे बस में बैठे करीब 12 लोग घायल हो गए। तुरंत ही मीरगंज पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में तीन की हालत गंभीर है। मीरगंज पुलिस के मुताबिक, घटना रात करीब 11.45 की है। हाईवे पर यूपी 25 रेस्टोरेंट के सामने आम लेकर जा रही पिकअप गाड़ी अचानक से पंचर हुई जिसके बाद यह हादसा हुआ। टक्कर लगने से ट्रक व प्राइवेट बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बस में बैठे यात्री घायल हो गए। पिकअप पलटकर रेलिंग में लटक गई। चालक स्टीयरिंग सीट के पास फस गया। राहत कार्य के पास उन्हें निकाला गया। बस उन्नाव से चंडीगढ़ जा रही थी। बस में 30 लोग सवार थे। इंस्पेक्टर मीरगंज हरेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डाक्टरों ने तीन की हालत गंभीर बताई है। घायलों के बारे में देर रात तक पुलिस जानकारी में जुटी रही। हादसे के चलते करीब आधे घंटे बरेली दिल्ली लेन पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। क्रेन मंगवाकर वाहन हटाए गए। इस दौरान वाहनों को डायवर्ट कर रामपुर रोड से गुजारा गया। क्षतिग्रस्त वाहन वाहन हटाने के बाद बरेली दिल्ली लेन पर आवागमन चालू कराया गया।

Edited By: Mohammed Ammar