Bareilly News: बढ़ रहा रामगंगा का जलस्तर, इन गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा; ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

Bareilly News बाढ़ खंड से मिली सूचना के अनुसार शनिवार को सुबह आठ 159.100 मीटर जलस्तर था जो शाम को चार बजे बढ़कर 159.500 मीटर हो गया। चौबारी में 162.070 मीटर जलस्तर होने पर आसपास के लोगों को चेतावनी जारी कर दी जाती है। ऐसे में आसपास के लोगों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाढ़ जैसी स्थिति में खुद को सुरक्षित रखें।

बढ़ रहा रामगंगा का जलस्तर, इन गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा; ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

Your browser does not support the audio element.

बरेली, जागरण संवाददाता। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही झमाझम वर्षा का असर अब नदियों पर नजर आने लगा है। शहर से कुछ दूरी पर बह रही रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चौबारी में शनिवार को रामगंगा का जलस्तर बढ़कर 159.5 मीटर पर पहुंच गया, जबकि मुरादाबाद के कटघर में रामगंगा का जलस्तर 189.290 मीटर पहुंच गया। हालांकि, जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है। बाढ़ खंड से मिली सूचना के अनुसार शनिवार को सुबह आठ 159.100 मीटर जलस्तर था, जो शाम को चार बजे बढ़कर 159.500 मीटर हो गया। चौबारी में 162.070 मीटर जलस्तर होने पर आसपास के लोगों को चेतावनी जारी कर दी जाती है। ऐसे में आसपास के लोगों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसी गति से जलस्तर बढ़ता रहा तो जल्द ही चेतावनी के निशान पर पहुंच जाएगा। तेज वर्षा और बाढ़ की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने बाढ़ और वर्षा के दौरान सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बचाव पर जोर देने को भी कहा है। ऐसे खुद को रखें सुरक्षित स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान रखें।

चेतावनी व सुझाव के लिए टीवी देखें व रेडियो सुने।

अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं ।

सूखे भोज्य पदार्थ, कपड़े, पेयजल तैयार रखें।

बैलगाड़ी, कृषि का सामान या मशीन और पालतू जानवर को ऊंचे व सुरक्षित स्थान पर ले जाएं।

उबला हुआ पानी पियें।

खाना ढक कर रखें।

ज्यादा खाना न खाएं।

हल्का भोजन करें।

उपचार या किसी भी सहायता के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं बाढ़ राहत केंद्र से संपर्क करें।

अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।

घर के सभी सदस्यों को नजदीक सुरक्षित आश्रय का पता हो। बाढ़ की स्थिति में इन बातों का रखें ध्यान स्थानीय अधिकारियों एवं नजदीकी आश्रय स्थलों के मोबाइल नंबर अपने पास रखें।

घर से बाहर जाने पर शौचालय में बालू से भरी बोरियों डालें और नाली या किसी भी प्रकार के छेद को कपड़े से बंद कर दें ताकि पानी वापस न आए।

बच्चों को बाढ़ के पानी के पास या पानी में न खेलने दें।

बाढ़ के पानी में जाने से बचें।

बिजली से चलने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें, जब तक कि उसे जांचा न गया हो

बाढ़ के पानी में सांपों का खतरा होता है, उनसे बचकर रहें ।

Edited By: Swati Singh