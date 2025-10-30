यूपी के शख्स ने 9.19 लाख रुपये देकर 2013 में बुक कराया था प्लॉट, फिर ऐसी बात पता चली कि रह गया सन्न
बरेली के अखिलेश सक्सेना ने मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर 9.19 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 2013 में लखनऊ में एक प्लॉट बुक कराया था, जिसके लिए उन्होंने पैसे जमा किए थे। कंपनी ने न तो प्लॉट दिया और न ही पैसे वापस किए। एसएसपी के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, बरेली। कोतवाली क्षेत्र निवासी अखिलेश सक्सेना ने मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और नितिन भाटिया के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। आरोप है कि कंपनी ने प्लाट देने के नाम पर 9.19 लाख रुपये की ठगी कर ली। न तो रुपये वापस किए और न ही प्लाट दिया।
अखिलेश ने पुलिस को बताया कि, वर्ष 2013 में उन्होंने लखनऊ की सुल्तानपुर रोड स्थित कंपनी की आवासीय योजना में 150 वर्ग गज का प्लाट बुक कराया था। उसकी रकम 8.59 लाख रुपये चेक से जमा कर दी। कुछ दिनों बाद कंपनी ने कहा कि प्लाट का क्षेत्रफल बढ़कर 155 वर्ग गज हो गया है और इसके लिए अतिरिक्त 1.14 रुपये जमा करने होंगे।
इसके बाद अखिलेश ने 60 हजार रुपये और जमा कर दिए। इस तरह से कुल 9.19 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा हो गए। कंपनी ने एग्रीमेंट में 30 माह का समय दिया कहा कि निश्चित समय में प्लाट की रजिस्ट्री करा लें या फिर 9500 रुपये प्रति गज हिसाब से 14.25 लाख रुपये ले लें।
आरोप है कि 30 माह तो दूर 12 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी न तो प्लाट दे रही है और न ही रकम लौटाई। जब उन्होंने कंपनी से जवाब मांगा तो पता चला कि, कंपनी बंद हो चुकी है। मामले में एसएसपी के आदेश पर आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।
