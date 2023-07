बरेली में मजार हटाने के नोटिस पर भड़के विशेष संप्रदाय के लोग, सड़क पर की नारेबाजी

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बाईपास रोड पर मजार हटाने की सूचना पर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। सैकडों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने हाईवे पर उपद्रव कर दिया। घंटे भर से अधिक समय तक सड़क पर नारेबाजी की। वीडियो बना रहे मीडियाकर्मियों के साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। मीडियाकर्मियों ने किसी तरह मौके से भागकर खुद को सुरक्षित किया।

बरेली में मजार हटाने के नोटिस पर भड़के विशेष संप्रदाय के लोग

जागरण संवाददाता, बरेली : उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के बाईपास रोड पर मजार हटाने की सूचना पर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। सैकडों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने हाईवे पर उपद्रव कर दिया। घंटे भर से अधिक समय तक सड़क पर नारेबाजी की। वीडियो बना रहे मीडियाकर्मियों के साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। मीडियाकर्मियों ने किसी तरह मौके से भागकर खुद को सुरक्षित किया। मजार हटाने की सूचना पर आइएमसी प्रवक्ता डा. नफीस, कांग्रेस प्रवक्ता कुलभूषण मिश्र उर्फ गुरुजी समेत अन्य मुस्लिम संगठन के लोग मजार पहुंचे।

