पासपोर्ट के लिए वेटिंग लिस्ट से छुटकारा, इन 8 शहरों में शनिवार को खुलेंगे केंद्र, देखें लिस्ट
पासपोर्ट बनवाने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब प्रतिदिन 100 अतिरिक्त ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या बढ़ी है। स्थिति यह हो गई है कि महीनाभर बाद के अप्वाइंटमेंट मिल पा रहे हैं। इसको देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने माह के द्वितीय शनिवार को अवकाश के दिन विशेष अभियान चलाकर 1,400 आवेदकों के पासपोर्ट बनवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा नियमित दिए जाने वाले आनलाइन अप्वाइंटमेंट में 100 अप्वाइंटमेंट बढ़ा दिए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से पासपोर्ट आपके द्वार योजना चलाई जा रही है। आवेदकों को अपने घर के नजदीक पासपोर्ट बनवाने के लिए डाकघरों में केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जहां केंद्र नहीं हैं वहां पासपोर्ट मोबाइल वैन की सुविधा सुलभ कराई जा रही है। इसके बाद भी आवेदकों की संख्या दोगुणा से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एक महीने से लेकर दो महीने बाद तक के अप्वाइंटमेंट मिल पा रहे हैं।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदकों को जल्दी अप्वाइंटमेंट दिलाने के लिए माह के द्वितीय शनिवार 10 जनवरी को पासपोर्ट सेवा केंद्र बरेली समेत सभी पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुले रहेंगे। पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिनों की तरह कार्य होंगे। इसके लिए 1,400 आनलाइन अप्वाइंटमेंट रिलीज कर दिए गए हैं।
पासपोर्ट सेवा केंद्र बरेली में 800, पीओपीएसके, बिजनौर में 90, पीओपीएसके, मुरादाबाद में 90, पीओपीएसके, पीलीभीत में 90, पीओपीएसके, रामपुर में 90, पीओपीएसके, नगीना में 90, पीओपीएसके, अमरोहा में 50, पीओपीएसके, बदायूं एवं पीओपीएसके, शाहजहांपुर के लिए 50-50 अप्वाइंटमेंट पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट (www.passportindia.gov.in) पर रिलीज़ कर दिए गए है।
इसके साथ ही प्रतिदिन 100 आनलाइन अप्वाइंटमेंट की वृद्धि की गई है। पासपोर्ट आवेदक जो पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक हैं वे अपना आनलाइन अप्वाइंटमेंट बुक कर पासपोर्ट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जगह-जगह पासपोर्ट मोबाइल वैन भी उपलब्ध कराई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।