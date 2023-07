Bareilly: लखनऊ की तर्ज पर बरेली में भी चलेगा ‘ऑपरेशन दृष्टि’, चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस की नजर

Bareilly अब बरेली शहर की सुरक्षा कड़ी होने वाली है। पुलिस महकमा अब बरेली में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाएगा। इस काम में पुलिस का साथ देगी बरेली की जनता। जी हां प्रशासन और पुलिस महकमा लोगों से सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की अपील करेगा।

लखनऊ की तर्ज पर बरेली में भी चलेगा ‘ऑपरेशन दृष्टि’, चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस की नजर

बरेली, जागरण संवाददाता। लखनऊ की तर्ज पर अब बरेली में भी ऑपरेशन दृष्टि चलेगा। मतलब यह कि अपराध बाहुल्य क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जाएगा। इसके लिए पुलिस व्यापारियों के साथ सक्षम लोगों को प्रेरित करेगी। डीजीपी विजय कुमार ने प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं जिसके बाद इस पर अमल की कार्रवाई शुरू हो गई है। ऑपरेशन दृष्टि के जरिये पुलिस सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क विकसित करेगी। मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से कंट्रोल रूम बनाएगी। इसमें व्यापारियों, सक्षम लोगों, स्कूल-कॉलेजों का योगदान सबसे अहम होगा। पुलिस थाना वार सबसे पहले लोगों को इसके लिए जागरूक करेगी। प्रशासन और जनता मिलकर करेगी काम अब बरेली में हर गली-चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसमें प्रशासन के साथ-साथ आम जनता भी शामिल होगी। प्रशासन और पुलिस महकमा लोगों से सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की अपील करेगा। जहां-जहां पर सीसीटीवी लगे हैं, उनसे संपर्क कर यह सुनिश्चित कराएगी कि उनके वहां लगा कैमरा ठीक है कि नहीं। ठीक नहीं होने की दशा में उसे ठीक कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों व अन्य स्थानों पर कैमरे नहीं लगे हैं। ऐसे लोगों से समन्वय कर कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कैमरा लगवाने वाले होंगे सम्मानित कैमरा लगवाने वाले लोगों को पुलिस की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिये काफी हद तक पुलिस को घटनाएं खोलने में मदद मिली है। ऐसे में कैमरों का दायरा बढ़ाने को लेकर लगातार कवायद चल रही है।

