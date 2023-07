Bareilly: मंगेतर के साथ होटल में ठहरे युवक की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत

कोतवाली पुलिस के मुताबिक होटल में शुभम मेहता निवासी मेहरा कॉलोनी सिविल लाइंस मंगेतर अंबिका के साथ रुके थे। बुधवार दोपहर 130 बजे होटल में उन्होंने मंगेतर के साथ एंट्री की। रात करीब 145 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। होटल कर्मियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

मामले की जांच के ल‍िए पहुंची पुल‍िस।

Your browser does not support the audio element.