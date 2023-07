NIA Raid In Bareilly: बरेली के आंवला में पेंटर के घर एनआइए का छापा, पाकिस्तानी कनेक्शन का शक

NIA Raid In Bareilly बरेली के आंवला में एनआइए ने एक पेंटर के घर छापा मारा है। उसपर पाक‍िस्‍तान से कनेक्‍शन का शक है। प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि तौहीद पेंटर कुछ समय पहले काम करने दुबई गया था। बाद में वापस लौट आया उसने कभी फेसबुक पर कोई पोस्ट डाली थी जिस पर किसी पाकिस्तानी ने कमेंट किया था।

NIA Raid In Bareilly: बरेली में पेंटर के घर एनआइए का छापा

बरेली, जासं। NIA Raid In Bareilly आंवला में पेंटर तौहीद के घर पर एनआइए ने रविवार सुबह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापेमारी पाकिस्तान से कनेक्शन के शक में की गई है। आवंला के मोहल्ला पक्का कटरा ग्वाल में एनआइए की टीम सुबह करीब पांच बजे पहुंच गई। घंटों तक छापेमारी के बाद टीम पेंटर का मोबाइल फोन लेकर वापस लौट गई। टीम में शामिल अधिकारी आलोक कुमार से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने किसी भी बात के लिए खुद को अधिकृत नहीं बताया। प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि तौहीद पेंटर कुछ समय पहले काम करने दुबई गया था। बाद में वापस लौट आया, उसने कभी फेसबुक पर कोई पोस्ट डाली थी जिस पर किसी पाकिस्तानी ने कमेंट किया था। चर्चा रही कि उसकी पाकिस्तान में किसी से बात भी हुई।

Edited By: Prabhapunj Mishra