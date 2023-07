एनआईए गजवा-ए-हिंद से जुड़े लोगों के तार खोजने के लिए तौहीद का मोबाइल कब्जे में ही ले रखा है। गुरुवार को जब वह शहर वापस लौटा तब पता चला की टीम ने उसका आधार कार्ड पासपोर्ट पासबुक व कब्जे में लिये अन्य प्रपत्र लौटा दिये सिर्फ मोबाइल अपने पास रख लिया। साफ है क‍ि एनआईए सीडीआर के जरिये पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।

जागरण संवाददाता, बरेली। पाकिस्तान से संचालित कट्टरपंथी माड्यूल गजवा-ए-हिंद (इस्लामी राज्य की स्थापना) कनेक्शन में घिरे पेंटर तौहीद को छोड़कर एनआईए ने भले ही उसे राहत दे दी है, लेकिन जांच अभी जारी है। एनआईए गजवा-ए-हिंद से जुड़े लोगों के तार खोजने के लिए तौहीद का मोबाइल कब्जे में ही ले रखा है। गुरुवार को जब वह शहर वापस लौटा तब पता चला की टीम ने उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट, पासबुक व कब्जे में लिये अन्य प्रपत्र लौटा दिये, सिर्फ मोबाइल अपने पास रख लिया। साफ है क‍ि एनआईए सीडीआर के जरिये पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। तौहीद बोला- नो कमेंट्स जानकारी के मुताबिक, टीम की ओर से उसे एक नंबर भी दिया गया है जिससे किसी भी जानकारी के संबंध में तौहीद से संपर्क किया जाएगा। घर लौटने के बाद तौहीद से हर कोई यह जानने में जुटा रहा कि एनआईए ने उससे क्या-क्या सवाल पूछे? सभी दस्तावेज वापस कर दिये, छोड़ भी दिया तो मोबाइल कब्जे में क्यों हैं? इस संबंध में जब तौहीद से सवाल हुए तो उसने एक ही जवाब दिया, नो कमेंट्स और बातचीत से इनकार कर दिया। पेंटर तौहीद से पूछताछ गजवा-ए-हिंद से कनेक्शन को लेकर रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) ने आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा निवासी पेंटर तौहीद के घर छापा मारा था। घर पर उससे अकेले में पांच घंटे पूछताछ की थी फिर उसका मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पासपोर्ट व पासबुक कब्जे में लेकर चली गई थी। बुधवार को तौहीद फिर लखनऊ पहुंचा। एनआईए ने यहां भी उससे करीब पांच घंटे पूछताछ की। तीन अलग-अलग चरणों में की गई पूछताछ में उससे गजवा-ए-हिंद के स्थानीय सरगना के बारे में टीम जानकारी में जुटी रही। सऊदी आने-जाने व इस दौरान उसके संपर्क में रहने वालों के बारे में पूछा। पांच घंटे की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। UP: रोशन अली ने ह‍िंदू युवती से की शादी, फिर पढ़वाया निकाह; हंगामा होने पर दुल्‍हन बोली- मुझे नहीं है परेशानी खुफ‍िया एजेंस‍ियां सक्र‍िय फिलहाल, स्थानीय स्तर पर खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। गजवा-ए-हिंद कनेक्शन पर टीम भी काम कर रही है। यह देखा जा रहा है कि कहीं अन्य कोई को तो कट्टरपंथी माड्यूल के संपर्क में नहीं है। इसको लेकर सोशल मीड‍िया अकाउंट की निगरानी बढ़ा दी गई है।

